Організатора конвертцентру затримали під час передачі СБУшнику $10 тисяч

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Субота, 5 жовтня 2019, 12:00

Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Києві, затримали організатора конвертаційного центру під час передачі 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди службовій особі Управління СБУ у Львівській області.

Джерело: прес-служба Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено: за неперешкоджання своїй протиправній діяльності організатор конвертаційного центру запропонував працівнику СБУ неправомірну вигоду. Чоловік обіцяв платити 10 тисяч доларів США щомісяця, аби правоохоронці не вживали належних заходів з документування роботи незаконного конвертаційного центру".

Деталі: Слідчі ДБР затримали організатора конвертаційного центру під час передачі неправомірної вигоди працівнику СБУ.

Досудове розслідування триває, планується обрання щодо затриманого запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру.

 

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Оперативний супровід – Служба безпеки України.

Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такого.

Українська правда

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Теми: ДБР СБУ хабар


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