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Организатора конвертцентра задержали во время передачи СБУшнику $10 тысяч

Суббота, 5 октября 2019, 12:00

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Киеве задержали организатора конвертационного центра во время передачи 10 тысяч долларов США неправомерной выгоды должностному лицу Управления СБУ во Львовской области.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно: "Досудебным расследованием установлено: за непрепятствование своей противоправной деятельности организатор конвертационного центра предложил работнику СБУ неправомерную выгоду. Мужчина обещал платить 10 тысяч долларов США ежемесячно, чтобы правоохранители не принимали надлежащие меры по документированию работы незаконного конвертационного центра".

Детали: Следователи ГБР задержали организатора конвертационного центра во время передачи неправомерной выгоды работнику СБУ.

Досудебное расследование продолжается, планируется избрание в отношении задержанного меры пресечения и сообщение ему о подозрении.

 

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины.

Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, если неправомерная выгода предоставлялась должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

Темы: ГБРСБУвзятка
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