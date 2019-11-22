На слуханнях справи Трампа згадали про втручання Росії у вибори США

На п'ятий день публічних слухань у справі про імпічмент Трампа свої показання надала колишній офіційний помічник у Раді національної безпеки Фіона Хілл.

Джерело: bbc

Деталі: У своїй вступній заяві Хілл - колишня фахівець з російського напрямку в Білому домі - звинуватила республіканців в тому, що вони сумніваються в втручанні Росії у вибори США 2016 року.

Пряма мова: "Виходячи з питань і заяв, які я чула, деякі з вас в цьому комітеті, схоже, вважають, що Росія і її служби безпеки не проводили кампанію проти нашої країни - і що, можливо, з якоїсь причини це зробила Україна".

Вона закликала законодавців не просувати "політично зумовлену брехня", яка ставить під сумнів втручання Росії у вибори в США.



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"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Нагадаємо:

У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.

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