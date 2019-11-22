На слуханнях справи Трампа згадали про втручання Росії у вибори США

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П'ятниця, 22 листопада 2019, 03:32

На п'ятий день публічних слухань у справі про імпічмент Трампа свої показання надала колишній офіційний помічник у Раді національної безпеки Фіона Хілл.

Джерело: bbc

Деталі: У своїй вступній заяві Хілл - колишня фахівець з російського напрямку в Білому домі - звинуватила республіканців в тому, що вони сумніваються в втручанні Росії у вибори США 2016 року.

Пряма мова: "Виходячи з питань і заяв, які я чула, деякі з вас в цьому комітеті, схоже, вважають, що Росія і її служби безпеки не проводили кампанію проти нашої країни - і що, можливо, з якоїсь причини це зробила Україна".

Вона закликала законодавців не просувати "політично зумовлену брехня", яка ставить під сумнів втручання Росії у вибори в США.

Знати більше:

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Нагадаємо: 

  • У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.

 Передісторія:

  • На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.  "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Теми: Трамп вибори


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