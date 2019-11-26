Фірташ заперечує, що фінансував дії Джуліані

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Вівторок, 26 листопада 2019, 02:45

Український олігарх Дмитро Фірташ заявив, що не має інформації стосовно колишнього віце-президента США Джо Байдена і не фінансував її пошук.

Джерело: The New York Times

Пряма мова: "Хочу сказати одне, я не маю інформації, я нікого не фінансував, хто міг би збирати таку інформацію і з мого боку великою помилкою було б, якби я вирішив долучитись до цієї битви".

Деталі: Зусилля особистого юриста президента США Дональда Трампа Руді Джуліані у пошуку негативної інформації на одного з основних політичних опонентів Трампа – колишнього віце-президента США Джо Байдена - опинились в центрі розслідування, яке проводять комітети Палати представників США в рамках процедури імпічменту президента.

Фігура Фірташа привернула до себе увагу в ключі цих розслідувань після повідомлень про його спілкування з Джуліані.

Один з партнерів Джуліані заявив NYT, що пропонував олігарху допомогти вирішити його проблеми з Міністерством юстиції США, якщо він найме двох юристів, які співпрацювали з Джуліані над отриманням компромату.

Знати більше:

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Нагадаємо: 

  • У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.

 Передісторія:

  • На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.  "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Теми: Трамп США імпічмент


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