Фірташ заперечує, що фінансував дії Джуліані
Український олігарх Дмитро Фірташ заявив, що не має інформації стосовно колишнього віце-президента США Джо Байдена і не фінансував її пошук.
Джерело: The New York Times
Пряма мова: "Хочу сказати одне, я не маю інформації, я нікого не фінансував, хто міг би збирати таку інформацію і з мого боку великою помилкою було б, якби я вирішив долучитись до цієї битви".
Деталі: Зусилля особистого юриста президента США Дональда Трампа Руді Джуліані у пошуку негативної інформації на одного з основних політичних опонентів Трампа – колишнього віце-президента США Джо Байдена - опинились в центрі розслідування, яке проводять комітети Палати представників США в рамках процедури імпічменту президента.
Фігура Фірташа привернула до себе увагу в ключі цих розслідувань після повідомлень про його спілкування з Джуліані.
Один з партнерів Джуліані заявив NYT, що пропонував олігарху допомогти вирішити його проблеми з Міністерством юстиції США, якщо він найме двох юристів, які співпрацювали з Джуліані над отриманням компромату.
Знати більше:
Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"
Нагадаємо:
- У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.
Передісторія:
- На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.