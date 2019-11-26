Фирташ отрицает, что финансировал действия Джулиани
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ заявил, что не располагает информацией в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и не финансировал ее поиск.
Источник: The New York Times
Прямая речь: "Хочу сказать одно, я не располагаю информацией, я никого не финансировал, кто мог бы собирать такую информацию и с моей стороны большой ошибкой было бы, если бы я решил присоединиться к этой битвы".
Детали: Усилия личного юриста президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в поиске негативной информации в одного из основных политических оппонентов Трампа - бывшего вице-президента США Джо Байдена - оказались в центре расследования, которое проводят комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента президента.
Фигура Фирташа привлекла к себе внимание в ключе этих расследований после сообщений о его общении с Джулиани.
Один из партнеров Джулиани заявил NYT, что предлагал олигарху помочь решить его проблемы с Министерством юстиции США, если он наймет двух юристов, сотрудничавших с Джулиани над получением компромата.
Знать больше:
Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы
"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"
Напомним:
- В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.
Предыстория:
- В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
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