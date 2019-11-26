Фирташ отрицает, что финансировал действия Джулиани

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ заявил, что не располагает информацией в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и не финансировал ее поиск.

Источник: The New York Times

Прямая речь: "Хочу сказать одно, я не располагаю информацией, я никого не финансировал, кто мог бы собирать такую ​​информацию и с моей стороны большой ошибкой было бы, если бы я решил присоединиться к этой битвы".

Детали: Усилия личного юриста президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в поиске негативной информации в одного из основных политических оппонентов Трампа - бывшего вице-президента США Джо Байдена - оказались в центре расследования, которое проводят комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента президента.

Фигура Фирташа привлекла к себе внимание в ключе этих расследований после сообщений о его общении с Джулиани.

Один из партнеров Джулиани заявил NYT, что предлагал олигарху помочь решить его проблемы с Министерством юстиции США, если он наймет двух юристов, сотрудничавших с Джулиани над получением компромата.

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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Напомним:

В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

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