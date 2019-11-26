Федеральний суд США зобов'язав колишнього радника Трампа дати свідчення

1183 перегляди
Вівторок, 26 листопада 2019, 06:02

Федеральний суд США постановив, що колишній радник Білого дому Дон Макган повинен дати свідчення в Конгресі в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Джерело: CNN

Пряма мова судді: "Яким би зайнятим або важливим не був помічник президента, й якою б не була його близькість до чутливих питань внутрішньої і національної безпеки, президент не має права захищати його або її від дій, виконання яких вимагає закон".

Деталі: Міністерство юстиції США може оскаржити рішення суду.

Знати більше:

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Нагадаємо: 

  • У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.

 Передісторія:

  • На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.  "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.




Теми: США Трамп


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фірташ заперечує, що фінансував дії Джуліані 26 листопада 2019, 02:45
Ілон Маск пояснив, чому у пікапа Cybertruck розбилося скло 26 листопада 2019, 00:50
Друзі Джуліані хотіли посунути Коболєва і продавати американський газ 25 листопада 2019, 11:42
Усі новини
Головні новини
Зеленський поговорив з Путіним про газ і зникле озброєння з кораблів – ОП
Скандал зі зґвалтуванням: Іванісова вигнали зі "слуг народу"
Ліміт і референдум: Зеленський розповів, як зміниться закон про продаж землі
Голова Нацслужби здоров'я звільняється через розбіжності з новою командою
Усі новини
Made in Ukraine

5 цікавих фактів про вау-досягнення українців в ІT

їжа

7 причин, чому помідори корисні для здоров'я

дослідження

Українці – одні з лідерів серед антисемітів у Європі