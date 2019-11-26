Федеральный суд США обязал бывшего советника Трампа дать показания

Федеральный суд США постановил, что бывший советник Белого дома Дон Макган должен дать показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Источник: CNN

Прямая речь судьи: "Каким бы занятым или важным ни был помощник президента, и какова бы ни была его близость к чувствительным вопросам внутренней и национальной безопасности, президент не имеет права ограждать его или ее от действий, исполнения которых требует закон".

Детали: Министерство юстиции США может обжаловать решение суда.

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"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Напомним:

В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

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