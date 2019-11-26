Федеральный суд США обязал бывшего советника Трампа дать показания

19 просмотров
Вторник, 26 ноября 2019, 06:02

Федеральный суд США постановил, что бывший советник Белого дома Дон Макган должен дать показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Источник: CNN

Прямая речь судьи: "Каким бы занятым или важным ни был помощник президента, и какова бы ни была его близость к чувствительным вопросам внутренней и национальной безопасности, президент не имеет права ограждать его или ее от действий, исполнения которых требует закон".

Детали: Министерство юстиции США может обжаловать решение суда.

Знать больше:

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Напомним:

  • В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Темы: США Трамп


powered by lun.ua
Материалы по теме
Фирташ отрицает, что финансировал действия Джулиани 26 ноября 2019, 02:45
Илон Маск объяснил, почему у пикапа Cybertruck разбились стекла 26 ноября 2019, 00:50
Друзья Джулиани хотели сдвинуть Коболева и продавать американский газ 25 ноября 2019, 11:42
Все новости
Главные новости
Зеленский поговорил с Путиным о газе и исчезнувшем вооружении с кораблей – ОП
Скандал с изнасилованием: Иванисова выгнали из "слуг народа"
Лимит и референдум: Зеленский рассказал, как изменится закон о продаже земли
Председатель Нацслужбы здоровья увольняется из-за разногласий с новой командой
Все новости
тест

Как вода влияет на наше тело и жизнь?

Дети

Фастфуд и снеки: чем грозят и как приучить ребенка их не есть

интервью

Монро о первом 10-долларовом гонораре, старости, сексе и эпитафии

Поиск по сайту
Архив
Весь архів