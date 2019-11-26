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Бойовики влаштували провокації поблизу ділянки розведення

Вівторок, 26 листопада 2019, 10:24

Вранці 26 листопада бойовики влаштували дві провокації, обстрілявши українські позиції з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу ділянки розведення.

Джерело: пресцентр штабу Операції об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Противник знову провокує. Вранці 26 листопада збройні формування Російської Федерації здійснили 2 обстріли з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів наших позицій поблизу населеного пункту Старогнатівка".

Деталі: Вогонь вівся з напрямку Петрівського, яке розташоване у безпосередній близькості до ділянки розведення №3 (Богданівка).

Штаб відзначає, що таким чином російські окупанти намагаються викликати вогонь у відповідь напередодні зустрічі ТКГ у Мінську, щоб звинуватити Україну у порушеннях Мінських домовленостей.

У пресцентрі підкреслили, що Об'єднані сили вогонь у відповідь не відкривали.

Чому це важливо: Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. За словами українських військових, постійні обстріли, які ведуть окупанти, свідчить про їхню зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту.

Що було раніше: 20 листопада спостерігачі ОБСЄ уже фіксували порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних збройних формувань у межах ділянки розведення №3 Петрівське.

Передісторія:

  • 9 листопада на лінії розмежування біля н.п. Богданівка та Петрівське почалося дзеркальне розведення сил і засобів на відстань 1 км. Практична фаза розведення завершилася 11 листопада.
  • 13 листопада піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій почали обстеження територій біля Петрівського й Богданівки на наявність вибухонебезпечних предметів.
  • 21 листопада на ділянці розведення №3 "Петрівське" у Донецькій області завершили розмінування.
  • Розведення сил і засобів сторін конфлікту вже відбулося на двох ділянках – №1 в районі селища Станиця Луганська та №2 в районі міста Золоте Луганської області.
  • Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб планував почати розведення ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбаспровокації
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