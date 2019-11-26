Боевики устроили провокации вблизи участка разведения

Утром 26 ноября боевики устроили две провокации, обстреляв украинские позиции из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи участка разведения.

Источник: пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "Противник снова провоцирует. Утром 26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 2 обстрела из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших позиций вблизи населенного пункта Старогнатовка".

Детали: Огонь велся из направления Петровского, которое находится в непосредственной близости к участку разведения №3 (Богдановка).

Штаб отмечает, что таким образом российские оккупанты пытаются вызвать ответный огонь накануне встречи ТКГ в Минске, чтобы обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей.

В пресс-центре подчеркнули, что Объединенные силы ответный огонь не открывали.

Почему это важно: Минские договоренности определяют, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток. По словам украинских военных, такое постоянные обстрелы со стороны оккупантов свидетельствует об их заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

Что было раньше: 20 ноября наблюдатели ОБСЕ уже фиксировали нарушение режима прекращения огня со стороны оккупационных вооруженных формирований в пределах участка разведения №3 Петровское.

Предыстория: