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Боевики устроили провокации вблизи участка разведения

Вторник, 26 ноября 2019, 10:24

Утром 26 ноября боевики устроили две провокации, обстреляв украинские позиции из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи участка разведения.

Источник: пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "Противник снова провоцирует. Утром 26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 2 обстрела из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших позиций вблизи населенного пункта Старогнатовка".

Детали: Огонь велся из направления Петровского, которое находится в непосредственной близости к участку разведения №3 (Богдановка).

Штаб отмечает, что таким образом российские оккупанты пытаются вызвать ответный огонь накануне встречи ТКГ в Минске, чтобы обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей.

В пресс-центре подчеркнули, что Объединенные силы ответный огонь не открывали.

Почему это важно: Минские договоренности определяют, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток. По словам украинских военных, такое постоянные обстрелы со стороны оккупантов свидетельствует об их заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

Что было раньше: 20 ноября наблюдатели ОБСЕ уже фиксировали нарушение режима прекращения огня со стороны оккупационных вооруженных формирований в пределах участка разведения №3 Петровское.

Предыстория:

  • 9 ноября на линии разграничения у н.п. Богдановка и Петровское началось зеркальное разведение сил и средств на расстояние 1 км. Практическая фаза разведения завершилась 11 ноября.
  • 13 ноября пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям начали обследование территорий у Петровского и Богдановки на наличие взрывоопасных предметов.
  • 21 ноября на участке разведения №3 "Петровское" в Донецкой области завершили разминирование.
  • Разведение сил и средств сторон конфликта уже произошло на двух участках – №1 в районе поселка Станица Луганская и №2 в районе города Золотое Луганской области.
  • После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбасспровокации
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