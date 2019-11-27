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У Росії продовжили попереднє розслідування справи українських моряків

Середа, 27 листопада 2019, 09:51

Федеральна служба безпеки Росії продовжила термін попереднього розслідування у справі щодо українських військових моряків, вже відпущених в Україну, до 25 січня 2020 року.

Джерело: адвокат Микола Полозов у Facebook і Twitter

Пряма мова: "Начальник Слідчого управління ФСБ Росії генерал-лейтенант юстиції М.В. Шишов продовжив термін попереднього розслідування у справі щодо українських військових моряків ще на 2 місяці, до 25 січня 2020 року.

За цей термін слідство має намір отримати відповідь від оперативників з приводу проведення ОРЗ (оперативно-розшукових заходів), а також допитати якогось свідка.

Після чого повідомити обвинуваченим і захисту про завершення слідчих дій і надати матеріали справи для подальшого ознайомлення в порядку ст. 217 КПК РФ".

Деталі: Полозов уточнив, що слідчі дії у відношенні військових моряків не заплановано, українців на слідчі дії не викликали.

Передісторія:

  • Українських моряків захопили у Керченській протоці російські військові 25 листопада 2018 року: росіяни обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожувало до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • У Кремлі заявили, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ.
  • 7 вересня 2019 року в обмін на 35 осіб Росія повернула Україні 35 громадян, серед яких: 24 полонених моряки й політв'язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров та Олексій Сизонович.
  • Однак українські моряки залишаються у статусі обвинувачуваних у Росії, а їхня справа перебуває на стадії ознайомлення з матеріалами стороною захисту..

    Знати більшеОбмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: морякиРосіяФСБ
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