У Росії продовжили попереднє розслідування справи українських моряків

Федеральна служба безпеки Росії продовжила термін попереднього розслідування у справі щодо українських військових моряків, вже відпущених в Україну, до 25 січня 2020 року.

Джерело: адвокат Микола Полозов у Facebook і Twitter

Пряма мова: "Начальник Слідчого управління ФСБ Росії генерал-лейтенант юстиції М.В. Шишов продовжив термін попереднього розслідування у справі щодо українських військових моряків ще на 2 місяці, до 25 січня 2020 року.

За цей термін слідство має намір отримати відповідь від оперативників з приводу проведення ОРЗ (оперативно-розшукових заходів), а також допитати якогось свідка.

Після чого повідомити обвинуваченим і захисту про завершення слідчих дій і надати матеріали справи для подальшого ознайомлення в порядку ст. 217 КПК РФ".

Деталі: Полозов уточнив, що слідчі дії у відношенні військових моряків не заплановано, українців на слідчі дії не викликали.

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