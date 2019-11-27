В России продлили предварительное расследование дела украинских моряков

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Среда, 27 ноября 2019, 10:51

Федеральная служба безопасности России продлила срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков, уже отпущенных в Украину, до 25 января 2020 года.

Источник: адвокат Николай Полозов в Facebook и Twitter

Прямая речь: "Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков ещё на 2 месяца, до 25 января 2020 года.

За этот срок следствие намерено получить ответ от оперативников по поводу проведения ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий), а также допросить какого-то свидетеля.

После чего уведомить обвиняемых и защиту о завершении следственных действий и предоставить материалы дела для дальнейшего ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ".

Детали: Полозово уточнил, что в отношении военных моряков следственные действия не запланированы, украинцев на следственные действия не вызывали.

Темы: моряки Росcия ФСБ


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