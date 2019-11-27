В России продлили предварительное расследование дела украинских моряков

Федеральная служба безопасности России продлила срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков, уже отпущенных в Украину, до 25 января 2020 года.

Источник: адвокат Николай Полозов в Facebook и Twitter

Прямая речь: "Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков ещё на 2 месяца, до 25 января 2020 года.

За этот срок следствие намерено получить ответ от оперативников по поводу проведения ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий), а также допросить какого-то свидетеля.

После чего уведомить обвиняемых и защиту о завершении следственных действий и предоставить материалы дела для дальнейшего ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ".

Детали: Полозов уточнил, что в отношении военных моряков следственные действия не запланированы, украинцев на следственные действия не вызывали.

Предыстория:

Украинские моряки были захвачены в Керченском проливе российскими военными 25 ноября 2018 года: россияне обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.

Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".

Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозило до 6 лет лишения свободы.

25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.

В Кремле заявили, что вопрос о судьбе моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ.

7 сентября 2019 года в обмен на 35 человек Россия вернула Украине 35 граждан, среди которых: 24 пленных моряка и политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович.

Однако украинские моряки остаются в статусе обвиняемых в России, а их дело находится на стадии ознакомления с материалами стороной защиты.

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