Глава ОБСЄ приїде до Станиці Луганської
Глава ОБСЄ Мирослав Лайчак 28-29 листопада перебуватиме в Україні з робочим візитом.
Джерело: сайт МЗС
Деталі: 28-29 листопада в Україні з робочим візитом перебуватиме чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак.
Програма візиту серед іншого передбачає спільну поїздку міністрів закордонних справ України та Словацької Республіки в с.Станиця Луганська.
Метою візиту глави ОБСЄ є підбиття підсумків головування Словацької Республіки в ОБСЄ, а також узгодження позицій, важливих для збереження головної уваги ОБСЄ до викликів, спричинених російською агресією проти України.
Дослівно: "Відбудеться обмін думками щодо підготовки до засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, запланованого на 5-6 грудня в Братиславі. Сторони мають намір обговорити також ключові питання порядку денного українсько-словацьких відносин".
Нагадаємо:
- На лінії розмежування на Донбасі у Станиці Луганській відкрили відремонтований міст.
Передісторія:
- У 2015 році унаслідок вибуху під час боїв було повністю зруйновано міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській.
- 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що в Станиці Луганській почнуть будувати міст, оскільки блокпост бойовиків знято.
- 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
- 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської.
- 1 липня Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
- 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
- 20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти тоді відмовилися від "дзеркальних" дій.