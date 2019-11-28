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Глава ОБСЄ приїде до Станиці Луганської

Четвер, 28 листопада 2019, 00:55
Глава ОБСЄ приїде до Станиці Луганської

Глава ОБСЄ Мирослав Лайчак 28-29 листопада перебуватиме в Україні з робочим візитом.

Джерело: сайт МЗС

Деталі: 28-29 листопада в Україні з робочим візитом перебуватиме чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак.

Програма візиту серед іншого передбачає спільну поїздку міністрів закордонних справ України та Словацької Республіки в с.Станиця Луганська.

Метою візиту глави ОБСЄ є підбиття підсумків головування Словацької Республіки в ОБСЄ, а також узгодження позицій, важливих для збереження головної уваги ОБСЄ до викликів, спричинених російською агресією проти України.

Дослівно: "Відбудеться обмін думками щодо підготовки до засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, запланованого на 5-6 грудня в Братиславі. Сторони мають намір обговорити також ключові питання порядку денного українсько-словацьких відносин".

Нагадаємо:

Передісторія:

  • У 2015 році унаслідок вибуху під час боїв було повністю зруйновано міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській.
  • 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що в Станиці Луганській почнуть будувати міст, оскільки блокпост бойовиків знято.  
  • 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської. 
  • 1 липня Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
  • 20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти тоді відмовилися від "дзеркальних" дій.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбас
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