Глава ОБСЄ приїде до Станиці Луганської

Глава ОБСЄ Мирослав Лайчак 28-29 листопада перебуватиме в Україні з робочим візитом.

Джерело: сайт МЗС

Деталі: 28-29 листопада в Україні з робочим візитом перебуватиме чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак.

Програма візиту серед іншого передбачає спільну поїздку міністрів закордонних справ України та Словацької Республіки в с.Станиця Луганська.

Метою візиту глави ОБСЄ є підбиття підсумків головування Словацької Республіки в ОБСЄ, а також узгодження позицій, важливих для збереження головної уваги ОБСЄ до викликів, спричинених російською агресією проти України.

Дослівно: "Відбудеться обмін думками щодо підготовки до засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, запланованого на 5-6 грудня в Братиславі. Сторони мають намір обговорити також ключові питання порядку денного українсько-словацьких відносин".

Нагадаємо:

На лінії розмежування на Донбасі у Станиці Луганській відкрили відремонтований міст.

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