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Глава ОБСЕ приедет в Станицу Луганскую

Четверг, 28 ноября 2019, 00:55
Глава ОБСЕ приедет в Станицу Луганскую

Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак 28-29 ноября будет находиться в Украине с рабочим визитом.

Источник: сайт МИД

Детали: 28-29 ноября в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак.

Программа визита среди прочего предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины и Словацкой Республики в с. Станица Луганская.

Целью визита главы ОБСЕ является подведение итогов председательства Словацкой Республики в ОБСЕ, а также согласование позиций, важных для сохранения главного внимания ОБСЕ к вызовам, вызванных российской агрессией против Украины.

Дословно: "Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5-6 декабря в Братиславе. Стороны намерены обсудить также ключевые вопросы повестки дня украинского-словацких отношений".

Напомним:

Предыстория:

  • В 2015 года в результате взрыва во время боев был полностью разрушен мост через реку Северский Донец в Станице Луганской.
  • 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начнут строить мост, поскольку блокпост боевиков снят.
  • 27 июня совершился первый этап отвода украинских подразделений в Станице Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской.
  • 1 июля Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил и средств не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
  • 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты тогда отказались от "зеркальных" действий.

Темы: ОБСЕДонбасс
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