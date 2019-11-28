Глава ОБСЕ приедет в Станицу Луганскую
Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак 28-29 ноября будет находиться в Украине с рабочим визитом.
Источник: сайт МИД
Детали: 28-29 ноября в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак.
Программа визита среди прочего предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины и Словацкой Республики в с. Станица Луганская.
Целью визита главы ОБСЕ является подведение итогов председательства Словацкой Республики в ОБСЕ, а также согласование позиций, важных для сохранения главного внимания ОБСЕ к вызовам, вызванных российской агрессией против Украины.
Дословно: "Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5-6 декабря в Братиславе. Стороны намерены обсудить также ключевые вопросы повестки дня украинского-словацких отношений".
Напомним:
- На линии разграничения на Донбассе в Станице Луганской открыли отремонтированный мост.
Предыстория:
- В 2015 года в результате взрыва во время боев был полностью разрушен мост через реку Северский Донец в Станице Луганской.
- 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начнут строить мост, поскольку блокпост боевиков снят.
- 27 июня совершился первый этап отвода украинских подразделений в Станице Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
- 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской.
- 1 июля Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
- 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил и средств не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
- 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты тогда отказались от "зеркальных" действий.
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