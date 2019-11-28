Глава ОБСЕ приедет в Станицу Луганскую

37 просмотров
Четверг, 28 ноября 2019, 01:55

Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак 28-29 ноября будет находиться в Украине с рабочим визитом.

Источник: сайт МИД

Детали: 28-29 ноября в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак.

Программа визита среди прочего предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины и Словацкой Республики в с. Станица Луганская.

Целью визита главы ОБСЕ является подведение итогов председательства Словацкой Республики в ОБСЕ, а также согласование позиций, важных для сохранения главного внимания ОБСЕ к вызовам, вызванных российской агрессией против Украины.

Дословно: "Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5-6 декабря в Братиславе. Стороны намерены обсудить также ключевые вопросы повестки дня украинского-словацких отношений".

Напомним:

Предыстория:

  • В 2015 года в результате взрыва во время боев был полностью разрушен мост через реку Северский Донец в Станице Луганской.
  • 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начнут строить мост, поскольку блокпост боевиков снят.
  • 27 июня совершился первый этап отвода украинских подразделений в Станице Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской.
  • 1 июля Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил и средств не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
  • 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты тогда отказались от "зеркальных" действий.

Темы: ОБСЕ Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
ОБСЕ фиксировала на Донбассе увеличение нарушений режима "тишины" на выходных 19 ноября 2019, 03:47
США в ОБСЕ: "Органы ДНР и ЛНР" должны быть распущены 15 ноября 2019, 03:47
Разминирование в Петровском должно начаться не позднее 13 ноября – Сайдик 13 ноября 2019, 04:21
Все новости
Главные новости
Глава ОБСЕ приедет в Станицу Луганскую
Антикорсуд определил залог за Садового в 50 раз меньше, чем хотел прокурор
Труба: Голос из "прослушки" похож на мой, для экспертизы нет оригинала
Депутатам "Голоса" пригрозили расправой за закон о снижении цен на лекарства
Все новости
еда

Как сделать макароны дома

self-made

Оптимисты дольше живут и лучше спят. Но можно ли ими стать?

исследование

Около 77% украинских подростков недостаточно физически активны

Поиск по сайту
Архив
Весь архів