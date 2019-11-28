Зверобой об обысках: Изъяли оружие и блокнот

Военная Елена Биленька – Маруся Зверобой – называет обыски, которые прошли у нее, политическим преследованием и говорит, что следователи ГБР изъяли у нее оружие.

Источник: Маруся Зверобой в эфире Newsone

Прямая речь: "Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано – как это письмо называется? – в постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали потому просроченное, но это не их дело вообще.

Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск забрали. Там между прочим номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется".

Я там видела подпись Трубы (директор ГБР Роман труба, – УП), а перед этим я видела записи из его кабинета, я считаю, что этого человека надо не уволить – его надо посадить. Это не у меня должен проходить обыск, а у него. Это исключительно политическое преследование".

Детали: В частности, у Зверобой забрали два ружья.

По ее словам, в блокноте и ее телефоне нет "абсолютно ничего" из того, в чем ее обвиняют, поэтому она спокойно отдала эти вещи.

Она также добавила, что на обыск приехали три автобуса "Альфы".

Что было раньше: Утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к подозреваемой в угрозе убийством в отношении президента Маруси Зверобой – настоящее имя Елена Самбул (Биленька).

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