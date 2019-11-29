Доживемось до "бєй жидов": "слуга народу" пояснила, що значить "приглушити свободу слова"

Нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявляє, що її слова про "пора приглушити свободу слова" вирвали з контексту, і що вона просто закликала людей до самоцензури.

Джерело: пост Василевської-Смаглюк у Facebook

Пряма мова: "Можна бути тисячу разів правим, але який в цьому сенс, якщо твої слова вирвали з контексту… Контекст помер. І сьогодні я це перевірила на собі.

Відверто здивувалась, що якісні і притомні міжнародні ЗМІ, як Радіо свобода та їхній проєкт Настоящее время, дозволяють собі вирвані з контексту репліки.

Я вважаю погрозу життю президента погрозами його життю… А якщо хтось може скористатися цими заявами і втілити їх в життя?...

Так скоро для нас може стати нормою "бєй жидов", або заклики до переслідування секс-меншин тощо. Тоді і газ, і печі, і вбивства стануть повторенням помилок, які передували трагедіям Голокосту. А я боюсь цього на генному рівні".

Деталі: "Слуга народу" відзначила, що засуджує заклики до насильства і тому своїми словами "звертала увагу на доцільність самоцензури в людей, у яких є схильність до думок про убивства та знищення".

Вона також додала, що намагалась донести до глядачів думку, що між свободою слова і погрозами розправи в адресу президента є велика різниця.

Що було раніше: Колишня журналістка та чинна народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, коментуючи справу щодо своєї колеги Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій, підозрюваних у погрозах президенту Володимиру Зеленському, заявила, що в Україні "пора приглушити свободу слова".

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