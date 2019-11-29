Доживемось до "бєй жидов": "слуга народу" пояснила, що значить "приглушити свободу слова"
Нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявляє, що її слова про "пора приглушити свободу слова" вирвали з контексту, і що вона просто закликала людей до самоцензури.
Джерело: пост Василевської-Смаглюк у Facebook
Пряма мова: "Можна бути тисячу разів правим, але який в цьому сенс, якщо твої слова вирвали з контексту… Контекст помер. І сьогодні я це перевірила на собі.
Відверто здивувалась, що якісні і притомні міжнародні ЗМІ, як Радіо свобода та їхній проєкт Настоящее время, дозволяють собі вирвані з контексту репліки.
Я вважаю погрозу життю президента погрозами його життю… А якщо хтось може скористатися цими заявами і втілити їх в життя?...
Так скоро для нас може стати нормою "бєй жидов", або заклики до переслідування секс-меншин тощо. Тоді і газ, і печі, і вбивства стануть повторенням помилок, які передували трагедіям Голокосту. А я боюсь цього на генному рівні".
Деталі: "Слуга народу" відзначила, що засуджує заклики до насильства і тому своїми словами "звертала увагу на доцільність самоцензури в людей, у яких є схильність до думок про убивства та знищення".
Вона також додала, що намагалась донести до глядачів думку, що між свободою слова і погрозами розправи в адресу президента є велика різниця.
Що було раніше: Колишня журналістка та чинна народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, коментуючи справу щодо своєї колеги Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій, підозрюваних у погрозах президенту Володимиру Зеленському, заявила, що в Україні "пора приглушити свободу слова".
Передісторія:
- 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступали проти відведення українських військ. Спілкування з добровольцями виявилось дуже емоційним. Під час розмови з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".
- На це відреагували нардеп Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій. Вони вели стрім з львівської кавярні, де коментували висловлювання Зеленського. Вони наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися із Зеленським на передовій. "Там ненароком може взірватися граната, а ще там обстріли бувають.. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московського обстрілу, коли дехто в білій чи голубій сорочечці припреться на передову", – сказала зокрема Федина.
- У фракції "Слуга народу" обурилися висловлюваннями Федини стосовно Зеленського.
- Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко пригадала "слугам народу" висловлювання їхнього одіозного колеги Олександра Дубінського, який свого часу пропонував перетворити на "газову камеру" президентський форум Петра Порошенка.
- Депутат "Слуги народу" Олександр Качура поскаржився в Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань на Федину.
- ГПУ за цим фактом відкрила кримінальне провадження.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка назвав справу фактовою, а не стосовно конкретно Федини. У фракції "Євросолідарність" заявили, що це є переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні.
- Служба безпеки теж розслідує провадження щодо висловлювань народного депутата "Європеської солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського. Глава СБУ Іван Баканов заявляв: якщо підтвердиться погроза,то йтиметься про ув’язнення.
- 26 листопада Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру та проект подання на зняття депутатської недоторканості з нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини.
- Також підозру підготували Звіробій. Їх дії кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).
- Вранці 28 листопада слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до підозрюваної у погрозі вбивством щодо президента Марусі Звіробій – справжнє ім'я Олена Самбул (Біленька).
- Вона назвала обшуки, які пройшли в неї, політичним переслідуванням та повідомила, що слідчі ДБР вилучили у неї зброю.
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