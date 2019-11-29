Доживемся до "Бей жидов": "слуга народа" объяснила, что значит "приглушить свободу слова"

Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявляет, что ее слова о том, что "пора приглушить свободу слова", вырвали из контекста, и что она просто призывала людей к самоцензуре.

Источник: пост Василевской-Смаглюк в Facebook

Прямая речь: "Можно быть тысячу раз правым, но какой в ​​этом смысл, если твои слова вырвали из контекста... Контекст умер. И сегодня я это проверила на себе.

Откровенно удивилась, что качественные и вменяемые международные СМИ, как Радио свобода и их проект Настоящее время, позволяют себе вырванные из контекста реплики.

Я считаю угрозы жизни президента угрозами его жизни... А если кто-то может воспользоваться этими заявлениями и воплотить их в жизнь?...

Так скоро для нас может стать нормой "Бей жидов", или призывы к преследованию секс-меньшинств. Тогда и газ, и печи, и убийства станут повторением ошибок, которые предшествовали трагедии Холокоста. А я боюсь этого генетически".

Детали: "Слуга народа" отметила, что осуждает призывы к насилию и поэтому своими словами "обращала внимание на целесообразность самоцензуры у людей, у которых есть склонность к мыслям об убийствах и уничтожении".

Она также добавила, что пыталась донести до зрителей мысль, что между свободой слова и угрозами расправы в адрес президента есть большая разница.

Что было раньше: Бывшая журналистка и действующий народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, комментируя дело в отношении своей коллеги Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, заявила, что в Украине "пора приглушить свободу слова".

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