Доживемся до "Бей жидов": "слуга народа" объяснила, что значит "приглушить свободу слова"
Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявляет, что ее слова о том, что "пора приглушить свободу слова", вырвали из контекста, и что она просто призывала людей к самоцензуре.
Источник: пост Василевской-Смаглюк в Facebook
Прямая речь: "Можно быть тысячу раз правым, но какой в этом смысл, если твои слова вырвали из контекста... Контекст умер. И сегодня я это проверила на себе.
Откровенно удивилась, что качественные и вменяемые международные СМИ, как Радио свобода и их проект Настоящее время, позволяют себе вырванные из контекста реплики.
Я считаю угрозы жизни президента угрозами его жизни... А если кто-то может воспользоваться этими заявлениями и воплотить их в жизнь?...
Так скоро для нас может стать нормой "Бей жидов", или призывы к преследованию секс-меньшинств. Тогда и газ, и печи, и убийства станут повторением ошибок, которые предшествовали трагедии Холокоста. А я боюсь этого генетически".
Детали: "Слуга народа" отметила, что осуждает призывы к насилию и поэтому своими словами "обращала внимание на целесообразность самоцензуры у людей, у которых есть склонность к мыслям об убийствах и уничтожении".
Она также добавила, что пыталась донести до зрителей мысль, что между свободой слова и угрозами расправы в адрес президента есть большая разница.
Что было раньше: Бывшая журналистка и действующий народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, комментируя дело в отношении своей коллеги Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, заявила, что в Украине "пора приглушить свободу слова".
Предыстория:
- 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск. Общение с добровольцами оказалось очень эмоциональным. Во время разговора с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то".
- На это отреагировали нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой. Они вели стрим из львовской кофейни, где комментировали высказывания Зеленского. Они отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают.. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала в частности Федина.
- Во фракции "Слуга народа" возмутились высказываниями Федины относительно Зеленского.
- Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко припомнила "слугам народа" высказывания их одиозного коллеги Александра Дубинского, который в свое время предлагал превратить в "газовую камеру" президентский форум Петра Порошенко.
- Депутат "Слуги народа" Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на Федину.
- ГПУ по этому факту открыла уголовное производство. Генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело фактовым, а не в отношении конкретно Федины.
- Во фракции "Евросолидарность" назвали это преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.
- Служба безопасности тоже расследует производства относительно высказываний народного депутата "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий в адрес президента Владимира Зеленского. Главы СБУ Иван Баканов заявил: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.
- Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины.
- Также подозрение подготовили Зверобой. Их действия квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).
- Утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к подозреваемой в угрозе убийством в отношении президента Маруси Зверобой – настоящее имя Елена Самбул (Биленька). Она назвала обыск политическим преследованием и сообщила, что следователи ГБР изъяли у нее оружие.