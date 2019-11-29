У Кремлі не виключають розмови Путіна й Зеленського про газ у Парижі

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П'ятниця, 29 листопада 2019, 14:49

Президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський можуть обговорити газову тематику "на полях" саміту "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня, якщо до цього не вдасться вирішити всі питання на робочому рівні.

Джерело: заява речника голови російської держави Дмитро Пєсков журналістам, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Є розуміння, що спочатку на робочому рівні мають відбутися ґрунтовні переговори.

Якщо будуть залишатися проблемні питання, щодо яких не вдалося домовитися, то президенти зможуть використати зустріч у Парижі, де вони так чи інакше матимуть можливість удвох поспілкуватися, щоб торкнутися там і газової тематики".

Чому це важливо: "Нормандський формат" передбачає обговорення лідерами України, Росії, Німеччини та Франції питань, пов'язаних із вирішенням конфлікту на Донбасі. Однак після 31 грудня не виключена нова "газова війна" Росії та України.

Цьому передувало:

  • 25 листопада президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Крім іншого, вони обговорили питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна – Росія – Євросоюз.
  • 28 листопада у Відні міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель провів зустріч із міністром енергетики РФ Олександром Новаком, де обговорили підготовку до підписання договору про транзит газу.

Передісторія:

  • 31 грудня 2019 року закінчується термін дії контракту на транзит газу через територію України з РФ.
  • Москва пропонує відмовитися від взаємних претензій чи продовжити чинний договір ще на 10 років, "Газпром" навіть заявляв про готовність знизити тарифи на поставку газу.
  • Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. За його словами, Україні вистачить запасів газу та вугілля на зиму у разі зупинки транзиту газу з 1 січня 2020 року.

Теми: газ Росія Путін Зеленський нормандський формат


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