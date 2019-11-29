В Кремле не исключают разговора Путина и Зеленского о газе в Париже

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить газовую тематику "на полях" саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, если до этого не удастся решить все вопросы на рабочем уровне.

Источник: заявление пресс-секретаря главы российского государства Дмитрий Песков журналистам, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры.

Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, чтобы затронуть там и газовую тематику".

Почему это важно: "Нормандский формат" предполагает обсуждение лидерами Украины, России, Германии и Франции вопросов, связанных с разрешением конфликта на Донбассе. Однако после 31 декабря не исключена новая "газовая война" России и Украины.

Этому предшествовало:

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Кроме прочего, они обсудили вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС

28 ноября в Вене министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель провел встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсудили подготовку к подписанию договора о транзите газа.

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