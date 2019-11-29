В Кремле не исключают разговора Путина и Зеленского о газе в Париже

39 просмотров
Пятница, 29 ноября 2019, 14:49

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить газовую тематику "на полях" саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, если до этого не удастся решить все вопросы на рабочем уровне.

Источник: заявление пресс-секретаря главы российского государства Дмитрий Песков журналистам, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры.

Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, чтобы затронуть там и газовую тематику".

Почему это важно: "Нормандский формат" предполагает обсуждение лидерами Украины, России, Германии и Франции вопросов, связанных с разрешением конфликта на Донбассе. Однако после 31 декабря не исключена новая "газовая война" России и Украины.

Этому предшествовало:

  • 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Кроме прочего, они обсудили вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС
  • 28 ноября в Вене министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель провел встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсудили подготовку к подписанию договора о транзите газа.

Предыстория:

  • 31 декабря 2019 года истекает срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины из РФ.
  • Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.
  • Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года. По его словам, Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.

Темы: газ Росcия Путин Зеленский нормандский формат


powered by lun.ua
Материалы по теме
Министры энергетики Украины и РФ обсудили транзит газа 29 ноября 2019, 02:51
В России заявили о двусторонних переговорах с Украиной по газу 28 ноября 2019, 23:40
Витренко рассказал, когда "Газпром" прекратит транзит газа через Украину, если не заключат соглашение 28 ноября 2019, 11:55
Все новости
Главные новости
Боевики ОРДО установили "государственную" границу с Украиной – росСМИ
Зеленский подписал закон о новых званиях в армии
Квасьневский рассказал, за что сына Байдена взяли в Burisma
Гончарук хочет построить "качественные дороги" за 3-5 лет
Все новости
здоровье

Паническая атака: что это такое и почему она возникает

Каждый день – как последний. Правила жизни Павла Шеремета

социум

Почему "черная пятница" может повредить здоровью и окружающей среде

Поиск по сайту
Архив
Весь архів