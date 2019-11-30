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Головні новини п'ятниці і ночі: "кордон" ОРДО, закон про звання, Леонардо ДіКапріо

Субота, 30 листопада 2019, 07:00

Бойовики ОРДО встановили "державний" кордон з Україною, Зеленський підписав закон про нові звання в армії — новини, які були актуальні 29 листопада.

Про ОРДО

Так званий парламент окупованих регіонів Донецької області формально встановив "державний кордон" з підконтрольною уряду територією України.

Про звання

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт змін до статутів Збройних сил України та низки законів, що регулюють порядок виконання військового обов'язку.

Закон приводить військові звання у відповідність із стандартами НАТО, і сприяє переходу ЗСУ на армію європейського зразка.

Про пожежі в лісах

Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що американський актор Леонардо ДіКапріо спонсорує "неурядові організації", які організовують лісові пожежі в Амазонії.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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Унаслідок інциденту на Лондонському мосту, в ході якого поліція застосувала зброю, є поранені. Поліція повідомила, що у підозрюваного в ножовому нападі був муляж вибухівки — він був застрелений.

Президент Франції Еммануель Макрон не вважає Росію і Китай основною небезпекою для НАТО і закликає до нового діалогу з Москвою.

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Теми: Росія
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