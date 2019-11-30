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Главные новости пятницы и ночи: "граница" ОРДО, закон о званиях, Леонардо ДиКаприо

Суббота, 30 ноября 2019, 07:00

Боевики ОРДО установили "государственную" границу с Украиной, Зеленский подписал закон о новых званиях в армии — новости, которые были актуальны 29 ноября.

Об ОРДО

Так называемый парламент оккупированных регионов Донецкой области формально установил "государственную границу" с  подконтрольной правительству территорией Украины.

О званиях

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в уставы Вооруженных сил Украины и ряд законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга.

Закон приводит воинские звания в соответствие со стандартами НАТО, и способствует переходу ВСУ на армию европейского образца.

О лесных пожарах

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что американский актер Леонардо ДиКаприо спонсирует "неправительственные организации", которые организовывают лесные пожары в Амазонии.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Разыскиваемый беглый политик, бизнесмен Александр Онищенко заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка Дениса Мальцева и экс-главу наблюдательного совета VAB Банка Наталию Василюк.

В результате инцидента на Лондонском мосту, в ходе которого полиция применила оружие, есть раненые. Полиция сообщила, что у подозреваемого в ножевом нападении был муляж взрывчатки — он был застрелен.

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО и призывает к новому диалогу с Москвой.

После подписания президентом закона об обязательной перевозке детей в детских автокреслах их продажи выросли в 10 раз.

Российская Федерация предлагает подписать контракт на транзит газа в Евросоюз по территории Украины в составе "пакетного решения".

Темы: Росcия
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