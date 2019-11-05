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Вбивство Кирила Тлявова: слідство з’ясувало, хто здійснив постріл

Вівторок, 5 листопада 2019, 15:30
Вбивство Кирила Тлявова: слідство з’ясувало, хто здійснив постріл

Слідчі Державного бюро розслідувань з’ясували обставини, за яких було вбито 5-річного Кирила Тлявова. Винуватцям оголошено про підозри.

Джерело: брифінг голови ДБР Романа Труби

Пряма мова: "О 15:36 інспектор поліції вистрелив по мішені, яка знаходилася на траєкторії між двома будинками. Куля пролетіла 52 метри, вцілила у вершину каменя, здійснила рикошет, пролетіла ще 33 метри і влучила в голову хлопчика".

Деталі: Труба підкреслив, що двоє підозрюваних правохоронці, а тому вони добре володіли технікою безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю. Кожен з них знав, що місцевість прострілюється і на відстані пострілу можуть перебувати люди, але вони заздалегідь підготували мішені, по яких стріляли. Підозрювані не знали, що влучили у дитину і поїхали розважатися, зранку вони вже були затримані.

При цьому голова ДБР повідомив, що зброю так і не знайшли. Але, за його словами, результати експертиз свідчать що дитина була вбита кулею випущеною зі зброї з відстані 80 метрів.

За словами Труби, інспектору поліції оголошено підозру у вбивстві, вчиненому через необережність. Окрім цього всім чотирьом учасникам оголошено остаточні підозри в грубому порушенні громадського порядку, вчиненому групою осіб з використанням вогнепальної зброї, а також в зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів.

Серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, який мав посаду інспектора поліції, є Іван Приходько.

Знати більше: Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні

Історія питання:

  • 3 червня 5-річний Кирило Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
  • Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство
  • Петровцяі Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
  • За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у Переяславі-Хмельницькому, коли від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний хлопчик, у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи -дорослий і неповнолітній. 
  • 1 липня Київський апеляційний суд залишив під вартою поліцейського Івана Приходька, підозрюваного у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова. 
  • 17 липня директор ДБР Роман Труба повідомив, що бюро оголосило третю підозру у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.
  • 18 липня стало відомо, що слідство у справі 5-річного Кирила Тлявова оголосило підозру неповнолітній особі (отже всього – 4 підозри).

Українська правда

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Теми: вбивствоДБРКиївська областьполіція
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