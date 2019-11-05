Вбивство Кирила Тлявова: слідство з’ясувало, хто здійснив постріл

Слідчі Державного бюро розслідувань з’ясували обставини, за яких було вбито 5-річного Кирила Тлявова. Винуватцям оголошено про підозри.

Джерело: брифінг голови ДБР Романа Труби

Пряма мова: "О 15:36 інспектор поліції вистрелив по мішені, яка знаходилася на траєкторії між двома будинками. Куля пролетіла 52 метри, вцілила у вершину каменя, здійснила рикошет, пролетіла ще 33 метри і влучила в голову хлопчика".

Деталі: Труба підкреслив, що двоє підозрюваних правохоронці, а тому вони добре володіли технікою безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю. Кожен з них знав, що місцевість прострілюється і на відстані пострілу можуть перебувати люди, але вони заздалегідь підготували мішені, по яких стріляли. Підозрювані не знали, що влучили у дитину і поїхали розважатися, зранку вони вже були затримані.

При цьому голова ДБР повідомив, що зброю так і не знайшли. Але, за його словами, результати експертиз свідчать що дитина була вбита кулею випущеною зі зброї з відстані 80 метрів.

За словами Труби, інспектору поліції оголошено підозру у вбивстві, вчиненому через необережність. Окрім цього всім чотирьом учасникам оголошено остаточні підозри в грубому порушенні громадського порядку, вчиненому групою осіб з використанням вогнепальної зброї, а також в зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів.

Серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, який мав посаду інспектора поліції, є Іван Приходько.

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