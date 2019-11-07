Скасували догану судді, на якого мав зуб скандальний суддя Вовк
Четвер, 7 листопада 2019, 13:10
Велика палата Верховного суду скасувала догану Вищої ради правосуддя судді Віктору Фоміну, який дозволив слідчі дії стосовно ексголови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та його колег.
Джерело: Transparency Ukraine
Дослівно: "Велика палата Верховного суду ухвалила рішення задовольнити скаргу Віктора Фоміна та скасувала догану ВРП".
Що було раніше: На початку вересня адвокат Вовка – Андрій Заєць звернувся до ВРП, щоб "притягнути до дисциплінарної відповідальності" Фоміна. У вересні ВРП винесла судді догану.
Нагадаємо:
- Судді Окружного адміністративного суду Києва фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
- 2 серпня голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та іншим суддям вручили підозри.
- Підозра, крім тиску на ВККС, стосувалася перевищення влади, шахрайства, службового підроблення та недбалості, незаконного перешкоджання мітингам, постановлення завідомо неправосудних рішень, пропозиції або надання хабара, втручання в роботу автоматичного документообігу суду.
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Українська правда