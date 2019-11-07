Скасували догану судді, на якого мав зуб скандальний суддя Вовк

Велика палата Верховного суду скасувала догану Вищої ради правосуддя судді Віктору Фоміну, який дозволив слідчі дії стосовно ексголови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та його колег.

Джерело: Transparency Ukraine

Дослівно: "Велика палата Верховного суду ухвалила рішення задовольнити скаргу Віктора Фоміна та скасувала догану ВРП".

Що було раніше: На початку вересня адвокат Вовка – Андрій Заєць звернувся до ВРП, щоб "притягнути до дисциплінарної відповідальності" Фоміна. У вересні ВРП винесла судді догану.

Нагадаємо:

Судді Окружного адміністративного суду Києва фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

2 серпня голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та іншим суддям вручили підозри.

Підозра, крім тиску на ВККС, стосувалася перевищення влади, шахрайства, службового підроблення та недбалості, незаконного перешкоджання мітингам, постановлення завідомо неправосудних рішень, пропозиції або надання хабара, втручання в роботу автоматичного документообігу суду.

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