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Скасували догану судді, на якого мав зуб скандальний суддя Вовк

Четвер, 7 листопада 2019, 13:10

Велика палата Верховного суду скасувала догану Вищої ради правосуддя судді Віктору Фоміну, який дозволив слідчі дії стосовно ексголови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та його колег.

Джерело: Transparency Ukraine

Дослівно: "Велика палата Верховного суду ухвалила рішення задовольнити скаргу Віктора Фоміна та скасувала догану ВРП".

Що було раніше: На початку вересня адвокат Вовка – Андрій Заєць звернувся до ВРП, щоб "притягнути до дисциплінарної відповідальності" Фоміна. У вересні ВРП винесла судді догану.

Нагадаємо:

  • Судді Окружного адміністративного суду Києва фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
  • 2 серпня голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та іншим суддям вручили підозри.
  • Підозра, крім тиску на ВККС, стосувалася перевищення влади, шахрайства, службового підроблення та недбалості, незаконного перешкоджання мітингам, постановлення завідомо неправосудних рішень, пропозиції або надання хабара, втручання в роботу автоматичного документообігу суду.

Знати більше: "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

Українська правда
Теми: ОАСКсудскандал
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