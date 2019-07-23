Вбивство Шеремета: Князєв доповідає Зеленському таємну інформацію

Джерело: доповідь голови Нацполіції в Офісі президента

Голова Національної поліції Сергій Князєв стверджує, що слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета має перспективні напрямки, але ця інформація є таємною.

Пряма мова: "Пане президенте, на теперішній час Національна поліція має ряд перспективних напрямів щодо розкриття вбивства Павла Шеремета. Враховуючи, що ця інформація має обмежений доступ і знаходиться в активній фазі, готовий вам доповісти особисто. На цек я отримав сьогодні дозвіл слідчого".

Деталі: Представивши публічну доповідь, у якій здебільшого пролунала вже озвучена раніше інформація, Князєв із Зеленським пішли в інше приміщення для озвучення іформації з обмеженим доступом.

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