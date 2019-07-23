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Вбивство Шеремета: Князєв доповідає Зеленському таємну інформацію

Вівторок, 23 липня 2019, 14:36

Джерело: доповідь голови Нацполіції в Офісі президента

Голова Національної поліції Сергій Князєв стверджує, що слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета має перспективні напрямки, але ця інформація є таємною.

Пряма мова: "Пане президенте, на теперішній час Національна поліція має ряд перспективних напрямів щодо розкриття вбивства Павла Шеремета. Враховуючи, що ця інформація має обмежений доступ і знаходиться в активній фазі, готовий вам доповісти особисто. На цек я отримав сьогодні дозвіл слідчого".

Деталі: Представивши публічну доповідь, у якій здебільшого пролунала вже озвучена раніше інформація, Князєв із Зеленським пішли в інше приміщення для озвучення іформації з обмеженим доступом.

Знати більше:

3 роки без відповіді. Що відбувається у розслідуванні вбивства Павла Шеремета

Історія питання

  • Один з керівників "Української правди" Павло Шереметзагинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • Слідство схиляється до версії пропрофесійні мотиви убивства, але за три роки ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.
  • Поліція кваліфікувала вбивство за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".
  • Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі"Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік. Зловмисники перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.
  • Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода". Водій останньої Ігор Устименковиявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. Втім, Устименка допитали.
  • Потім у поліції визнали, щоприпустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.
  • Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шереметане дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.
  • П’ятий президент Петро Порошенко на початку розслідування називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали. У травні 2017 року президент зізнався, що чекав кращого результату.
  • У вересні 2017 року стало відомо, що головне слідче управління Нацполіції засекретило всі судові рішення у справі про вбивство Павла Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть участь у кримінальному судочинстві".
  • У Центрі дослідження корупції й організованої злочинності вважають, що до вбивства журналіста Павла Шеремета причетна українська влада.
  • У лютому 2018 року редактор-засновник "Української правди" Олена Притула виступила з вимогою до генпрокурора Юрія Луценка розслідувати загибель журналіста УП Павла Шеремета у 2016 році яктерористичний акт.  
  • 13 квітня 2018 року заступник глави СБУ Віктор Кононенко констатував, що за майже 2 роки розслідування слідство не має реальноїдоказової бази у справі про вбивство Шеремета.   
  • У серпні 2018 року у ГПУ заявили, що не знайшли підстав вважати вбивство Шеремета терактом.

Валентина Романенко, УП
Теми: Справа Шеремета
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