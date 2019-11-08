Розведення сил у Петрівському: бойовики і ОС називають різні дати
Представники "ДНР" повідомили місію ОБСЄ про готовність поновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада, тоді як Об'єднані сили запланували відхід на 8 листопада.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на ресурси сепаратистів "ДНР"
Деталі: У так званій "ДНР" стверджують, що українські військові напередодні ввечері буцімто обстріляли ділянку розведення сил і засобів в Петрівському.
Також бойовики заявляють, що повідомили СММ ОБСЄ про готовність відновити процес відведення військ в Петрівському 9 листопада, якщо Контактна група погодить цю дату.
Українські Об'єднані сили анонсували початок розведення в районі селища Петрівське на Донеччині на 8 листопада, на 12:00.
Зведень станом на ранок 8 листопада щодо обстрілів на Донбасі штаб ООС поки не дає.
Цьому передувало: 2 листопада поблизу Золотого-4 на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Розведення у Петровському спершу планувалося на 4 листопада, але його відклали – й сподівалися почати процес 8 листопада.
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Передісторія:
- 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.
- 7 жовтня розведення сил та засобів у Петрівському та Золотому не почалося, оскільки бойовики порушили домовленість про припинення вогню.
- У Золотому розведення почалося 29 жовтня – попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.
- 31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що розведення у Петрівському розпочнеться 4 листопада, за умови дотримання семиденного режиму тиші.
- 1 листопада пресцентр ООС повідомив, що у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершилося дзеркальне розведення сил та засобів.
- У Петрівському ж 30 жовтня зафіксовано обстріли, тому розведення сил і засобів на цій ділянці, заплановане на 4 листопада, Київ відклав.
- Рамкове рішення про розведення сил і засобів на Донбасі було підписано у вересні 2016 року. Документ передбачав створення трьох пілотних зон безпеки: Золоте, Петровське та Станиця Луганська.
- 1 жовтня 2016 року на околиці міста Золоте Луганської області відбулося відведення Збройних сил України на визначені рубежі, а 7 жовтня 2016 року військові відійшли від Петрівського Донецької області. У Станиці Луганській розведення буксувало через обстріли.
- Цього разу розведення почалося зі Станиці Луганської 30 червня 2019 року..
- Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб Об'єднаних сил планував почати розведення у районі Богданівки, потім – ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.