Розведення сил у Петрівському: бойовики і ОС називають різні дати

Представники "ДНР" повідомили місію ОБСЄ про готовність поновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада, тоді як Об'єднані сили запланували відхід на 8 листопада.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на ресурси сепаратистів "ДНР"

Деталі: У так званій "ДНР" стверджують, що українські військові напередодні ввечері буцімто обстріляли ділянку розведення сил і засобів в Петрівському.

Також бойовики заявляють, що повідомили СММ ОБСЄ про готовність відновити процес відведення військ в Петрівському 9 листопада, якщо Контактна група погодить цю дату.

Українські Об'єднані сили анонсували початок розведення в районі селища Петрівське на Донеччині на 8 листопада, на 12:00.

Зведень станом на ранок 8 листопада щодо обстрілів на Донбасі штаб ООС поки не дає.

Цьому передувало: 2 листопада поблизу Золотого-4 на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Розведення у Петровському спершу планувалося на 4 листопада, але його відклали – й сподівалися почати процес 8 листопада.

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