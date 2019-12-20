Новини 20 грудня: гральний бізнес, "газовий" борг

Поліція закриває всі гральні заклади, Росія погодилась виплатити "газовий" борг по Стокгольмському арбітражу — новини, які були актуальні 20 грудня.

Про гральний бізнес

Кабінет міністрів заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на виконання рішення уряду, всі гральні заклади припиняють функціонування від 20 грудня 2019 року.

Минулої ночі СБУ заблокувала роботу 43 нелегальних закладів гральних автоматів у шести регіонах: Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Запоріжжі.

Президент Володимир Зеленський пов’язав рішення Кабміну про закриття гральних залів із провалом законопроєкту про легалізацію грального бізнесу.

Про "газовий" борг

Росія погодилась виплатити $3 млрд "газового" боргу по Стокгольмському арбітражу.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше п’яти тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

З початку року гривня зміцнилась до долара на 19% та очолила список валют, які найбільше зміцнились до долара.

ДБР та СБУ провели обшуки у спортивному клубі "5 елемент", кінцевими бенефіціарами якого є Порошенко та його соратник Кононенко.

Національний банк випустив в обіг монету номіналом 5 гривень та оновлену банкноту номіналом 50 гривень.

Палата громад Великої Британії схвалила у другому читанні законопроєкт, який затверджує угоду про вихід країни з ЄС.

Підозрюваний у справі Шеремета Андрій Антоненко подав позов до Зеленського, Авакова та Рябошапки.