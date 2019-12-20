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Новости 20 декабря: игорный бизнес, "газовый" долг

Пятница, 20 декабря 2019, 19:55

Полиция закрывает все игорные заведения, Россия согласилась выплатить "газовый" долг по Стокгольмскому арбитражу — новости, которые были актуальны 20 декабря.

Об игорном бизнесе

Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование от 20 декабря 2019 года.

Прошлой ночью СБУ заблокировала работу 43 нелегальных заведений игровых автоматов в шести регионах: Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье.

Президент Владимир Зеленский связал решение Кабмина о закрытии игровых залов с провалом законопроекта о легализации игорного бизнеса.

О "газовом" долге

Россия согласилась выплатить $3 млрд "газового" долга по Стокгольмскому арбитражу.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

С начала года гривня укрепилась к доллару на 19% и возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару.

ГБР и СБУ провели обыски в спортивном клубе "5 элемент", конечными бенефициарами которого являются Порошенко и его соратник Кононенко.

Национальный банк выпустил в оборот монету номиналом 5 гривен и обновленную банкноту номиналом 50 гривень.

Палата общин Великобритании приняла во втором чтении законопроект, утверждающий соглашение о выходе страны из ЕС.

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Украинская правда
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