Росія тримає за ґратами 88 людей за "кримськими справами" - правозахисниця

Росія утримує за ґратами 88 людей за "кримськими справами".

Джерело: інтерв'ю голови правління Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник "Громадському радіо"

Деталі: За словами Скрипник, у 2019 році Росія звільнила 12 людей.

Дослівно: "Але нових людей, позбавлених волі, було 40. З них двоє людей потім отримали умовні терміни, але 38 людей залишаються за ґратами".

Деталі: Як зазначає правозахисниця, Росія "начебто йде на поступки і звільняє людей, проте, з іншого боку, заарештовує ще більше".

Дослівно: "Отже, ситуація не покращилася. Зараз, за кримськими справами, 88 людей перебувають за ґратами", - заявила Скрипник.

Вона також зауважила, що у резолюції Генасамблеї ООН про захист прав людини в окупованому Криму зазначено, що за погіршення стану прав людини на півострові відповідальна Росія як окупант.

"З нового там йдеться про переслідування Української православною церкви в Криму, також нагадується про переслідування журналістів, про призов до російської армії тощо. ... На жаль, ми бачимо, це призводить до того, що Росія починає ще більше тиснути на інші країни, і, на жаль, зростає кількість політичних в’язнів", - зазначила Скрипник.

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