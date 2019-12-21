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Росія тримає за ґратами 88 людей за "кримськими справами" - правозахисниця

Субота, 21 грудня 2019, 22:24
Росія тримає за ґратами 88 людей за кримськими справами - правозахисниця

Росія утримує за ґратами 88 людей за "кримськими справами". 

Джерело: інтерв'ю голови правління Кримської правозахисної групи  Ольги Скрипник "Громадському радіо"

Деталі: За словами Скрипник, у 2019 році Росія звільнила 12 людей.

Дослівно: "Але нових людей, позбавлених волі, було 40. З них двоє людей потім отримали умовні терміни, але 38 людей залишаються за ґратами".

Деталі: Як зазначає правозахисниця, Росія "начебто йде на поступки і звільняє людей, проте, з іншого боку, заарештовує ще більше".

Дослівно: "Отже, ситуація не покращилася. Зараз, за кримськими справами, 88 людей перебувають за ґратами", - заявила Скрипник. 

Вона також зауважила, що у резолюції Генасамблеї ООН про захист прав людини в окупованому Криму зазначено, що за погіршення стану прав людини на півострові відповідальна Росія як окупант.

"З нового там йдеться про переслідування Української православною церкви в Криму, також нагадується про переслідування журналістів, про призов до російської армії тощо. ... На жаль, ми бачимо, це призводить до того, що Росія починає ще більше тиснути на інші країни, і, на жаль, зростає кількість політичних в’язнів", - зазначила Скрипник. 

Нагадаємо, 

  • За оцінками Служби безпеки України, у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 250 людей.  
  • 27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами.
  • Він був запланований за формулою "306 на 74". Українській стороні передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.
  • 9 грудня 2019 року у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії, серед іншого, домовилися, що до кінця року відбудеться обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх".
  • Проблемним залишилося розуміння формули "всіх на всіх": чи йдеться про усіх встановлених осіб, чи про всіх підтверджених. Москва не погоджується підтвердити утримання деяких осіб, яких, за інформацією Києва, незаконно тримають у неволі окупанти.
  • 18 грудня у Мінську в ході зустрічі Тристоронньої контактної групи мали узгодити кількість і списки осіб на обмін, а також дату обміну з ОРДЛО.
  • 19 грудня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що на зустрічі у Мінську не вдалося домовитися про обмін всіх на всіх. Він розмовляв про це з представником Росії Борисом Гризловим і з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Російське видання "Коммерсант" із посиланням на два джерела у ТКГ повідомила, що близько 40 осіб із числа тих, кого українська сторона готувалася передати в ОРДЛО, відмовилися від обміну і повернення на окуповані території Донбасу. Нібито це стало однією з проблем переговорів.
  • Відеоконференція Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі для продовження переговорів щодо обміну людьми має відбутися  23 грудня.

Українська правда

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Теми: РосіяКримправа людиниокупація
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