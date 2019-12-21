Россия держит за решеткой 88 человек по "крымским делам" - правозащитница
Россия удерживает за решеткой 88 человек по "крымским делам".
Источник: интервью главы правления Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник "Громадському радіо"
Детали: По словам Скрипник, в 2019 году Россия освободила 12 человек.
Дословно: "Но новых людей, лишенных свободы, было 40. Из них два человека позже получили условные сроки, но 38 человек остаются за решеткой".
Детали: Как отмечает правозащитница, Россия "якобы идет на уступки и освобождает людей, однако, с другой стороны, арестовывает еще больше".
Дословно: "Таким образом, ситуация не улучшилась. Сейчас по "крымским делам" 88 человек находятся за решеткой", - заявила Скрипник.
Она также отметила, что в резолюции Генассамблеи ООН о защите прав человека в оккупированном Крыму отмечено, что за ухудшение состояния прав человека на полуострове ответствена Россия как оккупант.
"Из нового там говорится о преследовании Украинской православной церкви в Крыму, также напоминается о преследовании журналистов, о призыве в российскую армию и тому подобное. ... К сожалению, мы видим, это приводит к тому, что Россия начинает еще больше давить на другие страны, и, к сожалению, растет количество политических заключенных", - отметила Скрипник.
Напомним,
- По оценкам Службы безопасности Украины, в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 250 человек.
- 27 декабря 2017 года на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся последний пока масштабный обмен удерживаемыми лицами.
- Он был запланирован по формуле "306 на 74". Украинской стороне передали 74 человека, однако одна из них решила остаться на неподконтрольной украинским властям территории. Киев передал боевикам 233 человека.
- 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
- Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
- 18 декабря в Минске в ходе Трехсторонней контактной группы должны были согласовать количество и списки лиц на обмен, а также дату обмена с ОРДЛО.
- 19 декабря представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что на встрече в Минске не удалось договориться об обмене всех на всех. Он говорил об этом с представителем России Борисом Грызловым и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Российское издание "Коммерсант" со ссылкой на два источника в ТКГ сообщила, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО, отказались от обмена и возвращения на оккупированные территории Донбасса. Якобы это стало одной из проблем переговоров.
- Видеоконференция Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе для продолжения переговоров по обмену людьми должна состояться 23 декабря.