Россия держит за решеткой 88 человек по "крымским делам" - правозащитница

Россия удерживает за решеткой 88 человек по "крымским делам".

Источник: интервью главы правления Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник "Громадському радіо"

Детали: По словам Скрипник, в 2019 году Россия освободила 12 человек.

Дословно: "Но новых людей, лишенных свободы, было 40. Из них два человека позже получили условные сроки, но 38 человек остаются за решеткой".

Детали: Как отмечает правозащитница, Россия "якобы идет на уступки и освобождает людей, однако, с другой стороны, арестовывает еще больше".

Дословно: "Таким образом, ситуация не улучшилась. Сейчас по "крымским делам" 88 человек находятся за решеткой", - заявила Скрипник.

Она также отметила, что в резолюции Генассамблеи ООН о защите прав человека в оккупированном Крыму отмечено, что за ухудшение состояния прав человека на полуострове ответствена Россия как оккупант.

"Из нового там говорится о преследовании Украинской православной церкви в Крыму, также напоминается о преследовании журналистов, о призыве в российскую армию и тому подобное. ... К сожалению, мы видим, это приводит к тому, что Россия начинает еще больше давить на другие страны, и, к сожалению, растет количество политических заключенных", - отметила Скрипник.

Напомним,