Пристайко каже, що списки на обмін допрацьовують

1224 перегляди
Понеділок, 23 грудня 2019, 00:09

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що наразі узгоджено одну групу людей, готову до обміну. Проте для того, щоб забрати всіх утримуваних необхідно допрацювати списки осіб. 

Джерело: Пристайко в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Ми дійсно розраховували на трохи більший прогрес у цьому питанні (питанні обміну – УП). Узгодили одну групу людей, яка вже точно готова до обміну. Виникає питання: обміняти їх прямо зараз чи спробувати допрацювати списки та забрати всіх, оскільки ми хочемо максимальну кількість людей повернути родинам до Нового року."

Деталі: Міністр додав, що координатором ОБСЄ було вирішено невідкладно провести відеоконференцію, щоб завершити роботу над списками на обмін.

Що передувало: Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі 18 грудня не вдалось домовитись про "обмін всіх на всіх". 

Речниця представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що у понеділок 23 грудня має відбутися відеоконференція Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі для продовження переговорів щодо обміну людьми.

Передісторія:

  • 27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся попередній масштабний обмін утримуваними особами. Тоді українській стороні передали 74 людини (одна жінка вирішила залишитися в ОРДЛО) Київ передав бойовикам 233 людини.
  • 9 грудня 2019 року у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії, серед іншого, домовилися, що до кінця року відбудеться обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх".
  • Проблемним залишилося розуміння формули "всіх на всіх": чи йдеться про усіх встановлених осіб, чи про всіх підтверджених. Москва не погоджується підтвердити утримання деяких осіб, яких, за інформацією Києва, незаконно тримають у неволі окупанти.
  • Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко говорив, що представники Червоного Хреста спробують потрапити на окуповані території, аби дізнатися, чи є там зниклі безвісти, яких, "за різними оцінками, майже 500 людей".

Українська правда
Теми: Пристайко полонені Донбас війна ОРДЛО


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Пристайко роз'яснив "бонуси" поїздок до РФ за закордонними паспортами 21 грудня 2019, 23:40
Пристайко розраховує, що Червоний Хрест цього тижня отримає доступ в ОРДЛО 19 грудня 2019, 01:24
Пристайко не виключає відновлення сполучення з ОРДЛО 16 грудня 2019, 15:23
Усі новини
Головні новини
Українці обрали політика і подію року
Білий дім заморозив допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу
Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих
Усі новини
holiday

Безалкогольний глінтвейн: три рецепти

їжа

2 причини, через які олів'є має зникнути із вашого новорічного столу

Лайфхаки

Різдвяний віночок своїми руками: 5 простих кроків