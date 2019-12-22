Пристайко каже, що списки на обмін допрацьовують
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що наразі узгоджено одну групу людей, готову до обміну. Проте для того, щоб забрати всіх утримуваних необхідно допрацювати списки осіб.
Джерело: Пристайко в інтерв’ю "Укрінформу"
Пряма мова: "Ми дійсно розраховували на трохи більший прогрес у цьому питанні (питанні обміну – УП). Узгодили одну групу людей, яка вже точно готова до обміну. Виникає питання: обміняти їх прямо зараз чи спробувати допрацювати списки та забрати всіх, оскільки ми хочемо максимальну кількість людей повернути родинам до Нового року."
Деталі: Міністр додав, що координатором ОБСЄ було вирішено невідкладно провести відеоконференцію, щоб завершити роботу над списками на обмін.
Що передувало: Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі 18 грудня не вдалось домовитись про "обмін всіх на всіх".
Речниця представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що у понеділок 23 грудня має відбутися відеоконференція Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі для продовження переговорів щодо обміну людьми.
Передісторія:
- 27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся попередній масштабний обмін утримуваними особами. Тоді українській стороні передали 74 людини (одна жінка вирішила залишитися в ОРДЛО) Київ передав бойовикам 233 людини.
- 9 грудня 2019 року у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії, серед іншого, домовилися, що до кінця року відбудеться обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх".
- Проблемним залишилося розуміння формули "всіх на всіх": чи йдеться про усіх встановлених осіб, чи про всіх підтверджених. Москва не погоджується підтвердити утримання деяких осіб, яких, за інформацією Києва, незаконно тримають у неволі окупанти.
- Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко говорив, що представники Червоного Хреста спробують потрапити на окуповані території, аби дізнатися, чи є там зниклі безвісти, яких, "за різними оцінками, майже 500 людей".