Пристайко каже, що списки на обмін допрацьовують

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що наразі узгоджено одну групу людей, готову до обміну. Проте для того, щоб забрати всіх утримуваних необхідно допрацювати списки осіб.

Джерело: Пристайко в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Ми дійсно розраховували на трохи більший прогрес у цьому питанні (питанні обміну – УП). Узгодили одну групу людей, яка вже точно готова до обміну. Виникає питання: обміняти їх прямо зараз чи спробувати допрацювати списки та забрати всіх, оскільки ми хочемо максимальну кількість людей повернути родинам до Нового року."

Деталі: Міністр додав, що координатором ОБСЄ було вирішено невідкладно провести відеоконференцію, щоб завершити роботу над списками на обмін.

Що передувало: Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі 18 грудня не вдалось домовитись про "обмін всіх на всіх".

Речниця представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що у понеділок 23 грудня має відбутися відеоконференція Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі для продовження переговорів щодо обміну людьми.

Передісторія: