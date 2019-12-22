Пристайко говорит, что списки на обмен дорабатывают

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что сейчас согласовано одну группу людей, готовую к обмену. Однако для того, чтобы забрать всех удерживаемых необходимо доработать списки.

Источник: Пристайко в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе (вопросе обмена – УП). Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года."

Детали: Министр добавил, что координатором ОБСЕ было решено безотлагательно провести видеоконференцию, чтобы завершить работу над списками на обмен.

Что предшествовало: Во время встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 18 декабря не удалось договориться об "обмене всех на всех". Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что в понедельник, 23 декабря должен состояться видеоконференция ТГК для продолжения переговоров по обмену людьми.

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