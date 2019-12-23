Росія завершила будівництво Кримського мосту

За словами начальника замовника будівництва Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Кайрата Турсунбекова, залізнична частина так званого Кримського мосту готова до прийому перших потягів.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Будівництво Кримського моста завершено. Отримано висновок про відповідність цього об'єкта технічним регламентам і проектній документації, отримано дозвіл на введення в експлуатацію, і, відповідно, залізнична частина транспортного переходу готова до прийому перших поїздів.

Ми вважаємо, що це своєрідний подарунок для жителів півострова і материка. Люди тепер напередодні новорічного свята можуть планувати подорож і на Новий рік, і на наступний рік."

Деталі: Перший потяг по мосту рушить із Санкт-Петербургу до Севастополя 23 грудня. Час в дорозі складатиме 43,5 години. Наступного дня планується відправити потяг із Москви до Сімферополя, який буде їхати 33 години.

Зазначається, що гарантійний строк служби мосту становить 100 років. "100 років - гарантійний термін моста при належному обслуговуванні. Конструкція володіє необхідним запасом міцності, щоб працювати в регіоні зі складною геологією, високою сейсмікою, регулярними вітровими навантаженнями, можливими льодоходу", – додав Турсунбеков.

Що передувало: У пресслужбі Кремля заявили, що президент РФ Володимир Путін 23 грудня відвідає анексований Крим для участі у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Кримським мостом.

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