Россия завершила строительство Крымского моста
По словам начальника заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрата Турсунбекова, железнодорожная часть так называемого Крымского моста готова к приему первых поездов.
Источник: ТАСС
Прямая речь: "Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов.
Мы считаем, что это своеобразный подарок для жителей полуострова и материка. Люди теперь в канун новогоднего праздника могут планировать путешествие и на Новый год, и на следующий год."
Детали: Первый поезд по мосту двинется из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. На следующий день планируется отправить поезд из Москвы в Симферополь, который будет ехать 33 часа.
Отмечается, что гарантийный срок службы моста составляет 100 лет. "100 лет - гарантийный срок моста при должном обслуживании. Конструкция обладает необходимым запасом прочности, чтобы работать в регионе со сложной геологией, высокой сейсмикой, регулярными ветровыми нагрузками, возможными ледохода", – добавил Турсунбеков.
Что предшествовало: В пресс-службе Кремля заявили, что президент РФ Владимир Путин 23 декабря посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения Крымским мостом.
Напомним:
- Строительство "Крымского моста" велось с 2015 года. В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть моста, запустить движение поездов мостом РФ планировала в 2019 году.
- Строительство велось с нарушениями международного права, поскольку Украина не давала такого разрешения.
- Строить керченский мост помогали семь компаний из ЕС.
- В июле 2018 ЕС ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.
- В прокуратуре АР Крым заявили, что строительство Керченского моста нанесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря.
- В связи со строительством Украина готовила иск к РФ за убытки портов через Керченского моста.
- В Мининфраструктуры Украины готовили список санкций для всех компаний, работающих на объектах строительства моста.