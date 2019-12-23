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Россия завершила строительство Крымского моста

Понедельник, 23 декабря 2019, 05:37
Россия завершила строительство Крымского моста

По словам начальника заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрата Турсунбекова, железнодорожная часть так называемого Крымского моста готова к приему первых поездов.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов.

Мы считаем, что это своеобразный подарок для жителей полуострова и материка. Люди теперь в канун новогоднего праздника могут планировать путешествие и на Новый год, и на следующий год."

Детали: Первый поезд по мосту двинется из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. На следующий день планируется отправить поезд из Москвы в Симферополь, который будет ехать 33 часа.

Отмечается, что гарантийный срок службы моста составляет 100 лет. "100 лет - гарантийный срок моста при должном обслуживании. Конструкция обладает необходимым запасом прочности, чтобы работать в регионе со сложной геологией, высокой сейсмикой, регулярными ветровыми нагрузками, возможными ледохода", – добавил Турсунбеков.

Что предшествовало: В пресс-службе Кремля заявили, что президент РФ Владимир Путин 23 декабря посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения Крымским мостом.

Напомним:

  • Строительство "Крымского моста" велось с 2015 года. В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть моста, запустить движение поездов мостом РФ планировала в 2019 году.
  • Строительство велось с нарушениями международного права, поскольку Украина не давала такого разрешения.
  • Строить керченский мост помогали семь компаний из ЕС.
  • В июле 2018 ЕС ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.
  • В прокуратуре АР Крым заявили, что строительство Керченского моста нанесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря.
  • В связи со строительством Украина готовила иск к РФ за убытки портов через Керченского моста.
  • В Мининфраструктуры Украины готовили список санкций для всех компаний, работающих на объектах строительства моста.

Украинская правда
Темы: КрымРосcия
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