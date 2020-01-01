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Вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими: підозрюваним оновили запобіжний захід

Середа, 1 січня 2020, 14:08
Вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими: підозрюваним оновили запобіжний захід

Переяславський райсуд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Володимиру Петровцю, Івану Приходьку та Дмитру Кривошею - трьом підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. 

Джерело: адвокат Приходька Віктор Чевгуз у коментарі Нromadske 

Деталі: За словами адвоката, суд залишив без альтернативи запобіжний захід Приходьку, а Петровцю та Кривошею дав можливість внесення застави у розмірі понад 280 тисяч грн.

Ще одному підозрюваному — неповнолітньому сину Петровця — суд пом'якшив запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Знати більше: 

П'яні розваги поліцейських та вбивство 5-річного Кирила. Нові подробиці трагедії

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні

Що передувало:

  • 3 червня 5-річний Кирило Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
  • Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
  • За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії  у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи - дорослий і неповнолітній.
  • 17 липня директор ДБР Роман Труба повідомив, що бюро оголосило третю підозру у справі про вбивство Тлявова.
  • Зброї, з якої здійснили постріл, правоохоронці так і не знайшли. 
  • 26 грудня Переяславський районний суд скерував матеріали справи щодо вбивства Тлявова до Київського апеляційного суду, який має визначити підсудність справи.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціявбивствосуд
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