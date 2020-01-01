Вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими: підозрюваним оновили запобіжний захід

Переяславський райсуд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Володимиру Петровцю, Івану Приходьку та Дмитру Кривошею - трьом підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.

Джерело: адвокат Приходька Віктор Чевгуз у коментарі Нromadske

Деталі: За словами адвоката, суд залишив без альтернативи запобіжний захід Приходьку, а Петровцю та Кривошею дав можливість внесення застави у розмірі понад 280 тисяч грн.

Ще одному підозрюваному — неповнолітньому сину Петровця — суд пом'якшив запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання.

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