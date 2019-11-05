Зброї, з якої вбили 5-річного Тлявова, так і не знайшли – Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що зброї з якої підстрелили 5-річного Кирила Тлявова, не знайшли.

Джерело: брифінг директора ДБР 5 листопада щодо результатів досудового розслідування за фактом вбивства хлопчика

Пряма мова: "Випереджаючи одне питання, яке цікавить всіх. Зброї ми так і не знайшли, хоча для цього було зроблено все можливе і неможливе.

Водолази ретельно дослідили кожну водойму, яка є в населеному, а також поблизу населеного пункту. Під час цього обстеження знайшли зброю, яку довгий час шукали наші колеги у іншому кримінальному провадженні.

Водночас, відсутність зброї не впливає на результати розслідування.

Допити, результати всіх експертиз доводять, що дитина була вбита кулею, яка випущена зі зброї з відстані 80 метрів, випущена о 15.36 і зробив це інспектор поліції".

Деталі: За словами Труби, учасниками злочину є троє дорослих осіб, двоє з них правоохоронці (інспектор і поліцейський). Та ще один учасник (четвертий) - неповнолітній, 16-річний син поліцейського.

Серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, який мав посаду інспектора поліції, є Іван Приходько.

Зброя і кулі належали одному із правоохоронців. Щоб відшукати зброю правоохоронці оглянули всі закинуті будівлі міста.

Труба розповів, що постріл здійснив інспектор поліції. Куля відрикошетила від каменю і влучила у хлопчика (52 м - до каменю, 28 - від каменю). Відстань між хлопчиком і місцем пострілу - 80 метрів.

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