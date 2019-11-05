Зброї, з якої вбили 5-річного Тлявова, так і не знайшли – Труба
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що зброї з якої підстрелили 5-річного Кирила Тлявова, не знайшли.
Джерело: брифінг директора ДБР 5 листопада щодо результатів досудового розслідування за фактом вбивства хлопчика
Пряма мова: "Випереджаючи одне питання, яке цікавить всіх. Зброї ми так і не знайшли, хоча для цього було зроблено все можливе і неможливе.
Водолази ретельно дослідили кожну водойму, яка є в населеному, а також поблизу населеного пункту. Під час цього обстеження знайшли зброю, яку довгий час шукали наші колеги у іншому кримінальному провадженні.
Водночас, відсутність зброї не впливає на результати розслідування.
Допити, результати всіх експертиз доводять, що дитина була вбита кулею, яка випущена зі зброї з відстані 80 метрів, випущена о 15.36 і зробив це інспектор поліції".
Деталі: За словами Труби, учасниками злочину є троє дорослих осіб, двоє з них правоохоронці (інспектор і поліцейський). Та ще один учасник (четвертий) - неповнолітній, 16-річний син поліцейського.
Серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, який мав посаду інспектора поліції, є Іван Приходько.
Зброя і кулі належали одному із правоохоронців. Щоб відшукати зброю правоохоронці оглянули всі закинуті будівлі міста.
Труба розповів, що постріл здійснив інспектор поліції. Куля відрикошетила від каменю і влучила у хлопчика (52 м - до каменю, 28 - від каменю). Відстань між хлопчиком і місцем пострілу - 80 метрів.
Знати більше: Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні
Історія питання:
- 3 червня 5-річний Кирило Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
- За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
- За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
- Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство.
- Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
- За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у Переяславі-Хмельницькому, коли від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний хлопчик, у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи - дорослий і неповнолітній.
- 1 липня Київський апеляційний суд залишив під вартою поліцейського Івана Приходька, підозрюваного у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова.
- 17 липня директор ДБР Роман Труба повідомив, що бюро оголосило третю підозру у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.
- 18 липня стало відомо, що слідство у справі 5-річного Кирила Тлявова оголосило підозру неповнолітній особі (отже всього – 4 підозри).