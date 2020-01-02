У Борисполі скандалив розлючений боржник-аліментник, якого не пустили на рейс
В аеропорту "Бориспіль" співробітники Держприкордонслужби не пустили чоловіка на рейс до Дубаю через несплату аліментів.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Інцидент стався 1 січня. На паспортному контролі інспектор зафіксував спрацювання бази даних щодо обмеження чоловіку виїзду з території України.
36-річного українця правоохоронці запросили до службового приміщення, де повідомили про відмову у пропуску через державний кордон. Чоловік почав агресивно поводитится та накинувся на охоронців кордону. Прикордонники локалізували дії порушника.
Правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185-10 КУпАП, справу скеровано до суду.
Додатково: В ДПСУ зазначають, що в базах даних зараз знаходиться близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів.
Прикордонники радять громадянам ретельно готуватися до подорожей та разом з підготовкою документів завчасно цікавитися, чи не мають вони обмежень у виїзді за межі України.
Передісторія:
- 6 лютого 2018 року набрав чинності закон щодо посилення відповідальності за несплату аліментів.
- Законом, зокрема, визначені нові способи покарання боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що перевищує суму, яка мала бути сплачена за 6 місяців.
- Так, встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у праві виїзду за межі України, у праві керування авто, користуванні вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, у праві на полювання. Закон передбачає і "суспільно корисні роботи" для порушника.
- Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які не сплачують аліменти.