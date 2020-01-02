У Борисполі скандалив розлючений боржник-аліментник, якого не пустили на рейс

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Четвер, 2 січня 2020, 15:19

В аеропорту "Бориспіль" співробітники Держприкордонслужби не пустили чоловіка на рейс до Дубаю через несплату аліментів.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Інцидент стався 1 січня. На паспортному контролі інспектор зафіксував спрацювання бази даних щодо обмеження чоловіку виїзду з території України.

36-річного українця правоохоронці запросили до службового приміщення, де повідомили про відмову у пропуску через державний кордон.  Чоловік почав агресивно поводитится та накинувся на охоронців кордону. Прикордонники локалізували дії порушника.

Правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185-10 КУпАП, справу скеровано до суду.

Додатково: В ДПСУ зазначають, що в базах даних зараз знаходиться близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів.

Прикордонники радять громадянам ретельно готуватися до подорожей та разом з підготовкою документів завчасно цікавитися, чи не мають вони обмежень у виїзді за межі України.

Передісторія:

  • 6 лютого 2018 року набрав чинності закон щодо посилення відповідальності за несплату аліментів.
  • Законом, зокрема, визначені нові способи покарання боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що перевищує суму, яка мала бути сплачена за 6 місяців.
  • Так, встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у праві виїзду за межі України, у праві керування авто, користуванні вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, у праві на полювання. Закон передбачає і "суспільно корисні роботи" для порушника.
  • Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які не сплачують аліменти.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба


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