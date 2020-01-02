В Києві запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок
Четвер, 2 січня 2020, 14:45
Свої ялинки, сосни, смереки кияни можуть принести до 15 пунктів збору, що відкрилися 2 січня в усіх районах столиці.
Джерело: начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований, якого цитує офіційний портал столичної влади
Пряма мова: "Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин".
Деталі: На території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств підготували спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.
Точні адреси пунктів прийому, контакти та години роботи можна знайти тут.
Українська правда