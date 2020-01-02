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В Києві запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок

Четвер, 2 січня 2020, 14:45
В Києві запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок

Свої ялинки, сосни, смереки кияни можуть принести до 15 пунктів збору, що відкрилися 2 січня в усіх районах столиці.

Джерело: начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований, якого цитує офіційний портал столичної влади

Пряма мова: "Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин".

Деталі: На території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств підготували спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

Точні адреси пунктів прийому, контакти та години роботи можна знайти тут.

 

Українська правда

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Теми: Київ
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