В Киеве заработали 15 пунктов приема новогодних елок

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Четверг, 2 января 2020, 15:45

Свои елки, сосны, ели киевляне могут принести до 15 пунктов сбора, открылись 2 января во всех районах столицы.

Источник: начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованый, которого цитирует официальный портал столичной власти

Прямая речь: "Собранные дерева переделают на щепки на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений".

Детали: На территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств подготовили специальные площадки для сбора новогодних елок.

Точные адреса пунктов приема, контакты и часы работы можно найти здесь.

 

Украинская правда
Темы: Киев


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