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У Латвії запрацював закон про громадянство для дітей негромадян

Четвер, 2 січня 2020, 22:51
У Латвії запрацював закон про громадянство для дітей негромадян

У Латвії набрав чинності закон, що надає громадянство країни новонародженим дітям жителів, що мають статус негромадянина.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на видання "Делфі".

Деталі: Статус негромадян надавався колишнім громадянам Радянського Союзу, які приїхали до Латвії після окупації в 1940 році, але не пройшли процедуру натуралізації після відновлення незалежності балтійської держави.

У Латвії з числа двох мільйонів жителів, понад 200 тисяч є негромадянами.

Для отримання паспорта їм потрібно скласти іспит на знання державної мови, Конституції та історії Латвії.

Відтепер закон забороняє надавати статус негромадянина дітям, які народилися в Латвії після 1 січня 2020 року, якщо батьки дитини не захочуть для нього громадянства іншої країни.

Передбачається, що новий порядок отримання громадянства стосуватиметься невеликої кількості людей – у 2016 році негромадяни зареєстрували 47 новонароджених дітей, у 2017 році – 51, а в 2018 році – 33 дитини.

Українська правда

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Теми: Латвіягромадянство
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