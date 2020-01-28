Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини понеділка і ночі: бойовик ОРДО в Києві, маєток Ахметова

Вівторок, 28 січня 2020, 07:00

Бойовик ОРДО поранив поліцейського у Києві, Ахметов купив один із найдорожчих маєтків на планеті — новини, які були актуальні 27 січня.

Про бойовика

У Києві бойовик так званої "ДНР" під час конфлікту біля закладу відпочинку кілька разів вистрелив у правоохоронців, у результаті чого один поліцейський отримав поранення.

Про Ахметова

Український мільярдер Рінат Ахметов купив будинок вартістю 200 мільйонів євро на Французькій Рив'єрі у італійської компанії Campari.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 18 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна) ідентифікували за відбитками пальців, а зовнішність він змінив.

Мітинг на захист російської мови та російськомовних шкіл, організований головою Харківської міської організації "Опозиційної платформи - За життя" Андрієм Лесиком, перед будівлею облдержадміністрації закінчився, не встигнувши початися.

Арсена Авакова можуть відправити у відставку, якщо розслідування вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета розвалиться.

В РНБО обговорили ситуацію довкола розповсюдження нового коронавірусу та організації протиепідемічного захисту населення України.

Відомий український туроператор Join UP заявив, що повертає з Китаю своїх туристів, а ті, хто вже оплатили тури, зможуть обрати інші напрямки.

Окружний суд Гааги повідомив про адвокатську фірму, що заявила про одного чи більше підзахисних, які готові свідчити на суді у справі збиття малайзійського "Боїнга" у 2014 році на Донбасі.

У китайській провінції Хубей від коронавірусу померли щонайменше 106 людей.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: