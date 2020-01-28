Главные новости понедельника и ночи: боевик ОРДО в Киеве, имение Ахметова

Боевик ОРДО ранил полицейского в Киеве, Ахметов купил один из самых дорогих особняков на планете — новости, которые были актуальны 27 января.

О боевике

В Киеве боевик так называемой "ДНР" во время конфликта у заведения отдыха несколько раз выстрелил в правоохранителей, в результате чего один полицейский получил ранение.

Об Ахметове

Украинский миллиардер Ринат Ахметов купил дом стоимостью 200 миллионов евро на Французской Ривьере у итальянской компании Campari.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано больше 18 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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