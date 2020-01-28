Киевсовет предлагает нардепам мастер-класс по честному голосованию
Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив предлагает депутатам Верховной Рады протестировать сенсорную кнопку для голосования, которая работает в горсовете.
Источник: пресс-служба Киевсовета
Прямая речь: "Рада IV предусматривает регистрацию депутата Киевского городского совета с помощью специальной именной карточки, а процесс голосования требует нажатия двух кнопок одновременно. При этом нажимать эти кнопки необходимо все время, пока длится процедура волеизъявления.
Таким образом, это делает невозможным голосование за кого-то".
Детали: По словам Прокопива, кроме того, система голосования предусматривает и использование пультов, где можно найти и ознакомиться с повесткой дня, а также записаться на выступление.
Секретарь Киевсовета добавил, что с инициативой провести мастер-класс для нардепов к нему обратилось Общественное движение "Честно". В Киевсовете такую идею поддержали и готовы все показать.
О дате тестирования системы Рада IV нардепами обещают сообщить дополнительно.
Предыстория:
- Сенсорная кнопка работает в Киевсовете с 2015 года. Сейчас это наиболее действенный шаг в преодолении кнопкодавства.
- Стоимость разработки технического задания, проекта, само оборудование и его монтаж стоили 13,6 миллиона гривен.