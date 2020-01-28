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Киевсовет предлагает нардепам мастер-класс по честному голосованию

Вторник, 28 января 2020, 15:13
Киевсовет предлагает нардепам мастер-класс по честному голосованию

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив предлагает депутатам Верховной Рады протестировать сенсорную кнопку для голосования, которая работает в горсовете.

Источник: пресс-служба Киевсовета

Прямая речь: "Рада IV предусматривает регистрацию депутата Киевского городского совета с помощью специальной именной карточки, а процесс голосования требует нажатия двух кнопок одновременно. При этом нажимать эти кнопки необходимо все время, пока длится процедура волеизъявления.

Таким образом, это делает невозможным голосование за кого-то".

Детали: По словам Прокопива, кроме того, система голосования предусматривает и использование пультов, где можно найти и ознакомиться с повесткой дня, а также записаться на выступление.

Секретарь Киевсовета добавил, что с инициативой провести мастер-класс для нардепов к нему обратилось Общественное движение "Честно". В Киевсовете такую ​​идею поддержали и готовы все показать.

О дате тестирования системы Рада IV нардепами обещают сообщить дополнительно.

Предыстория:

  • Сенсорная кнопка работает в Киевсовете с 2015 года. Сейчас это наиболее действенный шаг в преодолении кнопкодавства.
  • Стоимость разработки технического задания, проекта, само оборудование и его монтаж стоили 13,6 миллиона гривен.
  • 13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование в Верховной Раде. Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 51-85 тысяч гривен)".
  • Ранее Зеленский говорил, что за кнопкодавство в Раде будут лишать мандатов.
  • В частности, в августе 2019 года Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции, в котором говорится о возможности лишать мандатов народных избранников в случае неперсонального голосования.
  • В новой Верховной Раде на кнопкодавстве поймали уже больше десятка нардепов. Среди них "слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук, самовыдвиженец Александр Ковалев, нардепы из фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко, Николай Скорик и Александр Пономарев, Сергей Ларин и Виктор Черный, мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват.

      

Темы: кнопкодавствоВерховная Радаместная властьКиев
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