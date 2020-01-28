Киевсовет предлагает нардепам мастер-класс по честному голосованию

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив предлагает депутатам Верховной Рады протестировать сенсорную кнопку для голосования, которая работает в горсовете.

Источник: пресс-служба Киевсовета

Прямая речь: "Рада IV предусматривает регистрацию депутата Киевского городского совета с помощью специальной именной карточки, а процесс голосования требует нажатия двух кнопок одновременно. При этом нажимать эти кнопки необходимо все время, пока длится процедура волеизъявления.

Таким образом, это делает невозможным голосование за кого-то".

Детали: По словам Прокопива, кроме того, система голосования предусматривает и использование пультов, где можно найти и ознакомиться с повесткой дня, а также записаться на выступление.

Секретарь Киевсовета добавил, что с инициативой провести мастер-класс для нардепов к нему обратилось Общественное движение "Честно". В Киевсовете такую ​​идею поддержали и готовы все показать.

О дате тестирования системы Рада IV нардепами обещают сообщить дополнительно.

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