Напад поблизу Парижа: одна людина загинула, двоє – поранені

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П'ятниця, 3 січня 2020, 18:58

В результаті ножового нападу в передмісті Парижа загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Напад стався невдовзі після 14.00 у парку передмістя Парижа Вільжуїф, де озброєний ножем чоловік накинувся на перехожих.

Повідомляється, що одна з жертв нападу близько 50 років померла. Ще один постраждалий у вкрай важкому стані. Поранення меншого ступня тяжкості отримала ще одна людина.

Теми: Франція


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