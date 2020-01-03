Напад поблизу Парижа: одна людина загинула, двоє – поранені
П'ятниця, 3 січня 2020, 17:58
В результаті ножового нападу в передмісті Парижа загинула одна людина, двоє отримали поранення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Напад стався невдовзі після 14.00 у парку передмістя Парижа Вільжуїф, де озброєний ножем чоловік накинувся на перехожих.
Повідомляється, що одна з жертв нападу близько 50 років померла. Ще один постраждалий у вкрай важкому стані. Поранення меншого ступня тяжкості отримала ще одна людина.