Напад поблизу Парижа: одна людина загинула, двоє – поранені

В результаті ножового нападу в передмісті Парижа загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Напад стався невдовзі після 14.00 у парку передмістя Парижа Вільжуїф, де озброєний ножем чоловік накинувся на перехожих.

Повідомляється, що одна з жертв нападу близько 50 років померла. Ще один постраждалий у вкрай важкому стані. Поранення меншого ступня тяжкості отримала ще одна людина.