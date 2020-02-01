Україну накриває дощами, температура до +14

В Україні на початку лютого очікується дощова погода, температура вище нуля.

Джерело: сайт Укргідрометцентру

Деталі: У суботу, 1 лютого, майже по всій країні вдень пройдуть дощі. Лише у Чернігівській, Сумській, Луганській та Миколаївській областях без опадів.

Температура повітря на заході 4-10 тепла. У північних, центральних та східних областях – 3-6, на півдні – 5-9 вище нуля. Вітер 7-12 м/с.

У Києві та області в суботу невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 3-5° тепла.

2 лютого дощі підсиляться і охоплять усю Україну. Температура повітря підвищиться – від 5-7 градусів тепла на сході до +14 на півдні.

На західній Україні в неділю до 11 градусів тепла, у центральних областях – 6-9.

Вітер по всій країні 7-12 м/с.

3 лютого на сході та півночі України без опадів, на решті території збережуться дощі.

Температура знову знизиться – 3-5 тепла на більшості території, на півдні 8-10.

4 лютого Україну знову охоплять дощі, місцями сильні. У Києві прогнозуються сильні опади. Вночі у північних областях температура опуститься нижче нуля – до -1.

5 лютого в Україні похолодає, на Київщині та в північних областях навіть вдень до -1. Проте опади збережуться лише на сході та півдні країни.