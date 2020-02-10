Гончарук обіцяє, що після відкриття ринку землі всі міфи розвіються

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що після відкриття ринку землі міфи, якими "лякають" суспільство, не справдяться.

Джерело: інтерв'ю Гончарука "Українській правді"

Пряма мова: "Є велика кількість популістичних сил, які намагаються налякати суспільство і таким чином стримати за рахунок страху, навіювання якихось там міфів, стримати Україну від цього дуже важливого, дуже правильного кроку".

"Коли ми його зробимо, якщо ми його зробимо... Якщо парламент таки ухвалить відповідний закон, він вступить в законну силу, президент його підпише, то суспільство дуже швидко побачить, що всі ті міфи, якими його лякали, вони не справдилися".

Деталі: Гончарук висловив переконання, що будь-яке відкриття ринку землі в Україні - "величезний крок вперед".

Дослівно: "Це такий, скоріше, світоглядний величезний крок", - зазначив прем'єр.

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