Гончарук обещает, что после открытия рынка земли все мифы развеются

Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что после открытия рынка земли мифы, которыми "пугают" общество, не оправдаются.

Источник: интервью Гончарука "Украинской правде"

Прямая речь: "Есть большое количество популистских сил, которые пытаются напугать общество и таким образом сдержать за счет страха, внушения каких-то мифов, сдержать Украину от этого очень важного, очень правильного шага".

"Когда мы его сделаем, если мы его сделаем ... Если парламент все же примет соответствующий закон, он вступит в законную силу, президент его подпишет, то общество очень быстро увидит, что все те мифы, которыми его пугали, они не оправдались".

Детали: Гончарук также выразил убеждение, что любое открытие рынка земли в Украине - "огромный шаг вперед".

Дословно: "Это такой, скорее, мировоззренческий огромный шаг", - отметил премьер.

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