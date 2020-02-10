Гончарук обещает, что после открытия рынка земли все мифы развеются

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Понедельник, 10 февраля 2020, 11:56

Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что после открытия рынка земли мифы, которыми "пугают" общество, не оправдаются.

Источник: интервью Гончарука "Украинской правде"

Прямая речь: "Есть большое количество популистских сил, которые пытаются напугать общество и таким образом сдержать за счет страха, внушения каких-то мифов, сдержать Украину от этого очень важного, очень правильного шага".

"Когда мы его сделаем, если мы его сделаем ... Если парламент все же примет соответствующий закон, он вступит в законную силу, президент его подпишет, то общество очень быстро увидит, что все те мифы, которыми его пугали, они не оправдались".

Детали: Гончарук также выразил убеждение, что любое открытие рынка земли в Украине - "огромный шаг вперед".

Дословно: "Это такой, скорее, мировоззренческий огромный шаг", - отметил премьер.

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Напомним, 

  • В начале сентября 2019 г. президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту - принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельхозназначения с отменой моратория на продажу земли.
  • 3 января в ВР был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению. Документ предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет утратит силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.
  • 6 февраля парламент начал рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли с 4018 правками. За первый день рассмотрели 184 поправки. Полная процедура рассмотрения может длиться три-пять пленарных недель.
  • Сентябрьское соцопроса КМИС показало, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю, поддерживают решение Зеленского 35% опрошенных, а 64% респондентов - за референдум по этому вопросу.
  • Согласно ноябрьским опросам "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.

Украинская правда
Темы: Гончарук земля законодательство


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