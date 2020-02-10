Звіробій зобов’язали носити електронний браслет, небезпечний коронавірус підхопили двоє українців, суд обрав запобіжний захід двом із семи затриманих під час спецоперації на Закарпатті — новини, які були актуальні 10 лютого.

Про Звіробій

Волонтерці Марусі Звіробій обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, тепер на неї мають одягти електронний браслет.

Під час засідання вона заявила, що не змовлялася з Софією Фединою погрожувати президенту Володимиру Зеленському, а що вони закликали його бути обачним.

Про коронавірус

Японські фахівці виявили на круїзному лайнері "Diamond Princess" 135 осіб, які заразилися коронавірусом, з них двоє — громадяни України.

Україна направить спеціальний чартерний рейс Київ-Ухань-Київ, який евакуює українців з китайської провінції Хубей, де поширюється коронавірус. Тим, хто не погодиться на карантин, відмовлять в евакуації.

Керівник ВООЗ вважає, що ситуація з коронавірусом може виявитися "верхівкою айсберга" і існує небезпека його швидкого поширення по всьому світу.

Про арешт

Ужгородський міський районний суд визначив запобіжний захід Євгену Дребітку та Ігореві Смоляру - арешт на два місяці з альтернативою застави на суму 315 тисяч гривень.

9 лютого вони чинили озброєний опір правоохоронцям під час спецоперації у справі стрілянини у Мукачеві.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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