Зеленський назвав головною стратегією "не втратити країну"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що головною стратегією для його команди в цілому є "не втратити країну", а припинення війни на Донбасі може стати символом, навколо якого Україна об'єднається.

Джерело: інтерв'ю Зеленського агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Знаєте, у нас зараз, я вам чесно скажу, в цілому питання - не втратити країну. Чи не втратити те, що у нас є. Тому, що коли ти береш кожен регіон, внутрішньо, що там відбувається, в кожному... Донецьк і Луганськ - ми розуміємо, там йде війна. тобто я думаю, що наше завдання в найближчі роки - закінчити війну.

Існують символи, навколо яких можна об'єднати країну. І так вийшло, що країна об'єднується, коли воює, і країна об'єднується, коли мир і коли закінчилася війна".

Деталі: Зеленський зазначив, що на початку війни на Донбасі в 2014 році країна об'єдналася, але втратила території, а зараз, якщо буде мир, у України є можливість об'єднатися в цілому.

Пряма мова: "Адже всім жити краще, якщо не гинуть люди, коли країна ціла. Тобто це символ. Мир на Донбасі – це не просто повернути територію і людей, це в принципі не втратити в цілому країну. Я знаю, що українці цього хочуть".

Що було раніше: Зеленський і його команда планували проведення виборів на Донбасі в 2020 році. При цьому він підкреслював, що вибори можуть відбутися тільки за законодавством України, тобто після повернення Києвом контролю над ОРДЛО, і після роззброєння бойовиків і виведення звідти російських збройних формувань.

У жовтні Україна узгодила так звану "формулу Штайнмайера", яка передбачає, що після виборів на окупованих територіях вступить в силу закон про статус Донбасу.

Зеленський заявив, що буде розроблений новий закон про особливий статус Донбасу. За його словами, цей документ не може передбачати автономію окупованих зараз територій.

При цьому президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо буде прийнято щось таке, що не узгоджено з "ЛНР" і "ДНР", то мирні переговори зайдуть в безвихідь.

Підписання "формули Штайнмайера" було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і РФ в нормандському форматі.

9 грудня у Парижі зустріч в нормандському форматі відбулася. Сторони домовилися про повне безстрокове припинення вогню до кінця 2019 року, взаємне звільнення утримуваних осіб "всіх встановлених на всіх встановлених" до 31 грудня, подальше розведення військ ще на трьох ділянках і проведення місцевих виборів за українським законодавством.

29 грудня підконтрольні Росії бойовики Донбасу передали Україні 76 громадян в обмін на 127 осіб.

За словами представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерії Лутковської, на території ОРДЛО незаконно утримують ще близько 300 осіб: щодо 101 людини у Києва є підтверджуючі документи, а щодо приблизно 200 осіб – тільки інформація від родичів.

За даними українського омбудсмена Людмили Денисової, на території Росії і в окупованому нею Криму в ув'язненні перебувають від 113 до 115 українців, з яких понад 80 – кримські татари.

Після розведення сил і засобів на трьох ділянках фронту бойовики не перестали стріляти зовсім, а змінили тактику: зменшилася кількість артобстрілів, але збільшилася - кількість снайперських обстрілів. За січень 2020 року на Донбасі загинуло 11 українських віськових.

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