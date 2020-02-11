Зеленский назвал главной стратегией "не потерять страну"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главной стратегией для его команды в целом является "не потерять страну", а прекращение войны на Донбассе может стать символом, вокруг которого Украина объединится.

Источник: интервью Зеленского агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос – не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть. Потому, что когда ты берешь каждый регион, внутренне, что там происходит, в каждом... Донецк и Луганск – мы понимаем, там идет война. То есть я думаю, что наша задача в ближайшие годы - закончить войну.

Существуют символы, вокруг которых можно объединить страну. И так получилось, что страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война".

Детали: Зеленский отметил, что в начале войны на Донбассе в 2014 году страна объединилась, но потеряла территории, а сейчас, если будет мир, у Украины есть возможность объединиться в целом.

Прямая речь: "Ведь всем жить лучше, если не погибают люди, когда страна целая. То есть это символ. Мир на Донбассе – это не просто вернуть территорию и людей, это в принципе не потерять в целом страну. Я знаю, что украинцы этого хотят".

Что было раньше: Зеленский и его команда планировали проведение выборов на Донбассе в 2020 году. При этом он подчеркивал, что выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля над ОРДЛО, и после разоружения боевиков и вывода оттуда российских вооруженных формирований.

В октябре Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса.

Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.

Подписание "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.

9 декабря в Париже встреча в нормандском формате состоялась. Стороны договорились о полном бессрочном прекращении огня до конца 2019 года, взаимном освобождении удерживаемых лиц "всех установленных на всех установленных" до 31 декабря, дальнейшем разведении войск еще на трех участках и проведении местных выборов по украинскому законодательству.

29 декабря подконтрольные России боевики Донбасса передали Украине 76 граждан в обмен на 127 человек.

По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерии Лутковской, на территории ОРДЛО незаконно удерживают еще порядка 300 человек: в отношении 101 человека у Киева есть подтверждающие документы, а в отношении примерно 200 человек – только информация от родственников.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, на территории России и в оккупированном ее Крыму в заключении находятся от 113 до 115 украинцев, из которых более 80 – крымские татары.

После разведения сил и средств на трех участках фронта боевики не перестали стрелять совсем, а изменили тактику: уменьшилось количество артобстрелов, но увеличилось – количество снайперских обстрелов. За январь 2020 году на Донбассе погибли 11 украинских Военная.

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