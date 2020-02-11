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Зеленський: Якщо у справі Шеремета не вистачить доказів – правоохоронці мінімум вибачаться

Вівторок, 11 лютого 2020, 11:50
Зеленський: Якщо у справі Шеремета не вистачить доказів – правоохоронці мінімум вибачаться

Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо у справі вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета обвинуваченню не вистачить доказів, то правоохоронці як мінімум мають вибачитися.

Джерело: інтерв’ю Зеленського, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обгрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, які цим займалися, вони вибачаться, як мінімум.

Вони можуть вибачитися, якщо це була просто помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченнями цю справу не закрити".

Деталі: За його словами, він не шкодує, що прийшов на презентацію попередніх результатів розслідування: "Є багато фактів, одні з них серйозні , інші слабші. Тому я говорив "вірогідні виконавці", "ймовірні вбивці". Я був дуже радий, що ми зрушили таку серйозну справу".

Що було раніше: 12 грудня 2019 року на брифінгу щодо справи Шеремета Зеленський подякував міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, генеральному прокурору Руслану Рябошапці, слідчим і прокурорам за "дуже потужну роботу".

"Дуже багато відповідей ми з вами отримали", – сказав тоді президент.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Буча та Пума. Як арешт добровольців може бути пов'язаний зі справою Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
  • Суд арештував Кузьменко та АнтоненкаДугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

Теми: Справа ШереметаЗеленськийполіціяАваков
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