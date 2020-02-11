Зеленський: Якщо у справі Шеремета не вистачить доказів – правоохоронці мінімум вибачаться

Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо у справі вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета обвинуваченню не вистачить доказів, то правоохоронці як мінімум мають вибачитися.

Джерело: інтерв’ю Зеленського, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обгрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, які цим займалися, вони вибачаться, як мінімум.

Вони можуть вибачитися, якщо це була просто помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченнями цю справу не закрити".

Деталі: За його словами, він не шкодує, що прийшов на презентацію попередніх результатів розслідування: "Є багато фактів, одні з них серйозні , інші слабші. Тому я говорив "вірогідні виконавці", "ймовірні вбивці". Я був дуже радий, що ми зрушили таку серйозну справу".

Що було раніше: 12 грудня 2019 року на брифінгу щодо справи Шеремета Зеленський подякував міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, генеральному прокурору Руслану Рябошапці, слідчим і прокурорам за "дуже потужну роботу".

"Дуже багато відповідей ми з вами отримали", – сказав тоді президент.

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