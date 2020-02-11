Зеленський: Якщо у справі Шеремета не вистачить доказів – правоохоронці мінімум вибачаться
Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо у справі вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета обвинуваченню не вистачить доказів, то правоохоронці як мінімум мають вибачитися.
Джерело: інтерв’ю Зеленського, "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обгрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, які цим займалися, вони вибачаться, як мінімум.
Вони можуть вибачитися, якщо це була просто помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченнями цю справу не закрити".
Деталі: За його словами, він не шкодує, що прийшов на презентацію попередніх результатів розслідування: "Є багато фактів, одні з них серйозні , інші слабші. Тому я говорив "вірогідні виконавці", "ймовірні вбивці". Я був дуже радий, що ми зрушили таку серйозну справу".
Що було раніше: 12 грудня 2019 року на брифінгу щодо справи Шеремета Зеленський подякував міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, генеральному прокурору Руслану Рябошапці, слідчим і прокурорам за "дуже потужну роботу".
"Дуже багато відповідей ми з вами отримали", – сказав тоді президент.
Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання
Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Буча та Пума. Як арешт добровольців може бути пов'язаний зі справою Шеремета
Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
- Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
- Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
- За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.