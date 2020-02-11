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Зеленский: Если по делу Шеремета не хватит доказательств – правоохранители минимум извинятся

Вторник, 11 февраля 2020, 11:50
Зеленский: Если по делу Шеремета не хватит доказательств – правоохранители минимум извинятся

Президент Владимир Зеленский считает, что если в деле убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета обвинению не хватит доказательств, то правоохранители как минимум должны извиниться.

Источник: интервью Зеленского, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум.

Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыто".

Детали: По его словам, он не жалеет, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования: "Есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело".

Что было раньше: 12 декабря 2019 года на брифинге по делу Шеремета Зеленский поблагодарил министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Руслана Рябошапку, следователей и прокуроров за "очень мощную работу".

"Очень много ответов мы с вами получили", – сказал тогда президент.

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
  • Суд арестовал Кузьменко и АнтоненкоДугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.

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Темы: Дело ШереметаЗеленскийполицияАваков
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