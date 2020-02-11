Зеленский: Если по делу Шеремета не хватит доказательств – правоохранители минимум извинятся

Президент Владимир Зеленский считает, что если в деле убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета обвинению не хватит доказательств, то правоохранители как минимум должны извиниться.

Источник: интервью Зеленского, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум.

Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыто".

Детали: По его словам, он не жалеет, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования: "Есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело".

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