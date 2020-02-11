Зеленский: Если по делу Шеремета не хватит доказательств – правоохранители минимум извинятся
Президент Владимир Зеленский считает, что если в деле убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета обвинению не хватит доказательств, то правоохранители как минимум должны извиниться.
Источник: интервью Зеленского, "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум.
Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыто".
Детали: По его словам, он не жалеет, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования: "Есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело".
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
- Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
- Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
- По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.